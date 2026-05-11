Marcelo Melo joga os próximos torneios com o argentino Andres Molteni





O mineiro Marcelo Melo jogará com o argentino Andres Molteni nas próximas semanas. A partir desta terça-feira (12), a dupla disputará um Challenger em Valência, na Espanha. Depois, seguem para Genebra, na Suíça, para o ATP 250, com início no dia 17, dois torneios preparatórios para Roland Garros, Grand Slam em Paris, na França, onde também estarão juntos.

Nesta segunda-feira (11), Melo e o alemão Alexander Zverev pararam na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, no Foro Italico, diante do salvadorenho Marcelo Arevalo e do croata Mate Pavic, cabeças de chave 5 na Itália, que marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h12min.

"Eles jogaram muito bem desde o começo. Tiveram uma pequena chance de break, quebraram no início e depois até recuperamos, mas aí acabamos perdendo um game que estava 40/0 para nós. Uma dupla realmente muito dura, todo mundo sabe o nível que eles têm. E qualquer oportunidade acabam aproveitando. São poucas chances que a gente tem e hoje eles conseguiram jogar melhor a partida toda", explicou Melo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio de Volvo, Head e Asics.

No primeiro set, os adversários quebraram no quarto game, abrindo 3/1. Melo e Zverev devolveram o break na sequência, deixando tudo igual depois em 3/3. Mas, o salvadorenho e o croata conseguiram nova quebra para fechar em 6/4. No segundo set, Arevalo e Pavic quebraram no segundo game e mantiveram essa vantagem para marcar 6/3.

Foi o sétimo torneio de Melo e Zverev juntos na temporada, o quarto no saibro. O mineiro esteve no Foro Italico pela 15ª vez. Antes da Itália, o mineiro e o alemão jogaram o ATP 500 de Acapulco e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, em quadra dura, e os Masters 1000 de Monte Carlo e Madri e o ATP 500 de Munique, no saibro. No México, Melo e Zverev conquistaram o primeiro título juntos.

Esta é a 20ª temporada do mineiro no circuito, com 673 vitórias na carreira, em um total de 1.137 jogos. Está na 45ª colocação no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com 2.030 pontos. Zverev é número 3 em simples. Molteni é 31 em duplas.

ZDL