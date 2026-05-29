Oitavas da Libertadores 2026: veja confrontos e chaveamento

O caminho da Libertadores 2026 foi definido por sorteio realizado nesta sexta-feira (29) na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Destaque para o confronto brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro já nas oitavas de final.

Veja os confrontos

Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)

Rosario Central (ARG) x Corinthians

Cruzeiro x Flamengo

Tolima (COL) x Independiente Del Valle (EQU)

Mirassol x LDU (EQU)

Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)

Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)

Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)

Os times em negrito decidem a vaga nas quartas de final dentro de casa. Os clubes foram divididos em dois potes, um com os líderes e outro com os vice-líderes dos grupos da fase anterior.

Foram três confrontos sorteados de times que estavam no mesmo grupo na fase anterior, todos eles envolvendo brasileiros: Mirassol x LDU, Palmeiras x Cerro Porteño e Fluminense x Independiente Rivadavia. O Corinthians encara o Rosario Central, de Di Maria.

Além das oitavas de final, foi pareado o restante do chaveamento até a decisão em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro. As oitavas de final da Libertadores têm como datas-base os dias 11 e 20 de agosto. A Conmebol irá divulgar a divisão das partidas nos próximos dias.

A chave ficou dividida igualmente entre os brasileiros. A parte da esquerda ficou com Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, podendo ter uma semifinal brasileira. Do outro lado, Mirassol, Palmeiras e Fluminense, podendo haver quartas entre Palmeiras e Mirassol e o vencedor enfrentando o Flu na semifinal.

Todos os seis brasileiros que chegaram à fase de grupos da Libertadores avançaram às oitavas de final. São eles Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Botafogo e Bahia, que conquistaram a vaga no Brasileirão de 2025, foram eliminados na pré.

Além do Brasil, outros cinco países estarão representados nas oitavas de final: Argentina (Independiente Rivadavia, Rosario Central, Platense e Estudiantes), Equador (Independiente Del Valle e LDU), Chile (Universidad Católica e Coquimbo Unido), Paraguai (Cerro Porteño) e Colômbia (Tolima). O Uruguai não emplacou nenhum representante no mata-mata nesta temporada.

Datas base da Libertadores 2026:

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 14 a 22 de outubro

Final: 28 de novembro

Premiação da Libertadores 2026:

Fase de grupos: 1milhão de dólares (R$ 5,15 milhões)

Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)

Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)

Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)

Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)

Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)

Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)





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