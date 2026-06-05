Brasil vira sobre República Dominicana e vence 2ª partida consecutiva na Liga das Nações Feminina de vôlei

O Brasil começou devagar em quadra, mas conseguiu virar sobre a República Dominicana e conquistar a segunda vitória consecutiva na etapa de Brasília da Liga das Nações Feminina de vôlei, nesta quarta-feira (4). A equipe comandada por José Roberto Guimarães organizou o sistema defensivo, distribuiu aces e atropelou as rivais por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/18, 25/11 e 25/15.

As dominicanas entraram mais entrosadas em quadra e saíram na frente no placar. O Brasil buscou o empate com Macris, diminuindo a vantagem para 5 a 4. As rivais, no entanto, exploraram a defesa brasileira e abriram 15 a 11, mantendo a dianteira em 18 a 13. Com uma sequência de sete pontos, impulsionada por Kisy, Bergmann e Diana, a seleção brasileira reagiu e, com um ataque de Julia Kudiess, empatou o jogo em 21 a 21. No final, um erro de Kisy permitiu que as dominicanas fechassem a parcial em 25 a 23.

O Brasil abriu o segundo set na liderança, mas logo cedeu a virada por 6 a 5 devido a erros de saque. A equipe brasileira se recuperou e voltou a comandar por 9 a 8. Com uma boa sequência de contra-ataques e bloqueios de Julia Kudiess, o time chegou à vantagem de 23 a 15. Após um desafio das dominicanas, Diana garantiu a vitória do Brasil na parcial por 25 a 18.

Com o melhor início de set do jogo, o Brasil mostrou força no sistema defensivo, eficiência no saque para quebrar o passe das adversárias e uma ofensiva liderada por Julia Kudiess, Taianara e Diana, abrindo 6 a 0 no placar. A equipe deu o ritmo e chegou a 19 a 8, aproveitando os erros sucessivos das rivais. Em um "amasso" brasileiro, a anfitriãs chegaram ao set point com 14 pontos de diferença. Com um saque para fora de Florangel, as brasileiras fecharam o set em 25 a 11.

Embalada pela arrancada do set anterior, Diana abriu o placar com três bloqueios implacáveis consecutivos, em 3 a 0. As dominicanas conseguiram encontrar a sintonia em quadra e Peña fez a virada em 6 a 5. As equipes empataram em 8 a 8, mas uma bola das rivais na rede garantiu a virada brasileira. Em seguida, foi a vez de Julia Bergmann se destacar no jogo e fazer 14 a 8. A República Dominicana ensaiou uma reação e anotou 14 a 18, com um ace de Gonzales. Diana decolou novamente e fez o 21º ponto. Helena entrou no jogo, levou a equipe ao matchpoint e o Brasil selou a vitória com bola fora das rivais em 25 a 15.

Maior pontuadora da partida, com 20 pontos, Taianara disse que mudou de estratégia para a partida contra a República Dominicana e tentou deixar o jogo fluir sem sentir tanto o peso da responsabilidade do jogo.

— Eu colocava um peso muito grande em mim. Hoje eu decidi: "Cara, vou leve, tranquila e vou aproveitar tudo o que aprendi nesses anos com eles e neste ano com o Bernardo, colocando tudo em prática". Acho que quando jogo leve e solta, as coisas fluem muito melhor. Então, realmente, não vou dizer que é a chance da minha vida. É uma oportunidade como qualquer outra que eu poderia ter, e quero aproveitá-la da melhor forma possível - disse a oposta.

Globo Esporte