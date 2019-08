Ainda mais recluso em Porto Alegre, Palmeiras completa um ano de treinamentos fechados

(Foto: Cesar Greco / Ag Palmeiras)









Foi em 20 de agosto do ano passado, quando chamaram o lateral-direito Lucas Minele da base para completar o elenco profissional, o último treino aberto do Palmeiras.





Minele, que tinha contrato de experiência de três meses e atualmente está no time sub-20 do Santos, chamou atenção. Deu bons cruzamentos, um drible à la Zidane (com um giro de 360º sobre a bola) e uma caneta. Também tomou um encontrão numa dividida com Borja e ouviu conselhos de Felipe Melo.





Numa pausa para hidratação dos atletas, o volante se aproximou do garoto e lhe pediu para não dar "esculacho", cobrando que os dribles fossem produtivos, um recurso para atacar ou escapar da marcação – como, na verdade, tinham sidos os dois.





A repercussão do que foi noticiado gerou incômodo internamente. A pedido de alguns jogadores, a diretoria e a comissão técnica concordaram em, a partir dali, reduzir não somente o número de entrevistas coletivas e exclusivas, mas principalmente o acesso dos jornalistas aos treinos na Academia de Futebol ou mesmo fora de São Paulo.





Desde então, em meio a competições, mais nenhuma atividade tática comandada por técnico Luiz Felipe Scolari (ou por seus auxiliares) foi vista. É permitido registrar apenas cerca de dez minutos do trabalho de aquecimento, aquela tradicional roda de bobinho assim que os jogadores chegam a campo.

Silêncio na capital gaúcha

Antes do duelo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Grêmio, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, a reclusão e o silêncio têm sido ainda maior em Porto Alegre.





A delegação está desde sexta-feira na cidade, uma vez que o time enfrentou o próprio Grêmio já no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Entre uma partida e outra, os dois treinos no complexo esportivo da PUC-RS foram integralmente fechados à imprensa, ao contrário do que previa a programação inicial.





A exceção foi uma exclusiva de Felipão à Federação Portuguesa, no hotel em que a equipe está hospedada, para relembrar momentos de sua passagem pela seleção europeia.





Globo Esporte