Ajax vence o Apoel e garante vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões

O Ajax está de volta à fase de grupos da Liga dos Campeões. Parecia impossível o atual semifinalista correr este risco, mas o baixo coeficiente holandês o obrigou a disputar duas fases eliminatórias. Eliminou o PAOK e, nesta quarta-feira, confirmou a vaga com a vitória por 2 a 0 sobre o Apoel, do Chipre, na Johan Cruyff Arena – depois de empatar sem gol na ida.





Um gol em cada tempo selou a classificação do Ajax. Contratado nesta janela, o mexicano Edson Álvarez marcou pela primeira vez com a camisa do clube aos 43 minutos do primeiro tempo em cabeçada após falta cobrada para a área. Tadic, aos 35 da etapa final, cortou a marcação e acertou um bonito chute cruzado.

Brugge e Slavia Praga também dentro

Outros classificados desta quarta-feira: o Club Brugge, da Bélgica, que bateu o LASK, da Áustria, por 2 a 1 (3 a 1 no agregado), e o Slavia Praga, da República Tcheca, que repetiu o 1 a 0 da ida sobre o Cluj, da Romênia.





Os três aguardam o sorteio nesta quinta-feira, no Forum Grimaldi, em Mônaco, para conhecerem os seus adversários na fase de grupos. O evento começa a partir das 13h (de Brasília) – e terá acompanhamento em Tempo Real do GloboEsporte.com.





Veja os potes para o sorteio da Liga dos Campeões:





Pote 1





Liverpool (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra)

Barcelona (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Bayern (Alemanha)

PSG (França)

Zenit (Rússia)





Pote 2





Real Madrid (Espanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Napoli (Itália)

Shakhtar (Ucrânia)

Tottenham (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

Benfica (Portugal)





Pote 3





Lyon (França)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

RB Salzburg (Áustria)

Olympiacos (Grécia)

Club Brugge (Bélgica)

Valencia (Espanha)

Inter de Milão (Itália)

Dínamo Zagreb (Croácia)





Pote 4





Lokomotiv (Rússia)

Genk (Bélgica)

Galatasaray (Turquia)

RB Leipzig (Alemanha)

Slavia Praga (República Tcheca)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Atalanta (Itália)

Lille (França)





Globo Esporte