Alisson desbanca Lloris e Ter Stegen e leva prêmio de melhor goleiro da Europa

Destaque do Liverpool na conquista da última Liga dos Campeões, Alisson conquistou mais um troféu nesta quinta-feira. O brasileiro foi eleito pela Uefa o melhor goleiro da Europa na temporada 2018/19, desbancando o francês Llorris, do Tottenham, e o alemão Ter Stegen, do Barcelona, e recebeu a premiação antes do sorteio dos grupos da próxima Champions.





- Nós brasileiros sempre acompanhamos a Champions League. O primeiro presente que se recebe é uma bola de futebol, e junto vêm os sonhos. Sempre foi meu objetivo jogar na Europa, ganhar uma Champions League. E hoje é um sonho receber esse prêmio, agradeço à família, aos companheiros. Espero que venha mais pela frente - disse Alisson ao receber o prêmio.





O jogador de 26 anos foi um dos principais nomes do Liverpool na campanha que conduziu a equipe inglesa ao título europeu, protagonizando belas defesas. O goleiro da seleção brasileira sofreu 12 gols nos 13 jogos da campanha continental.

Van Dijk fica com o prêmio de melhor defensor

O Liverpool protagonizou uma dobradinha defensiva nas premiações distribuídas pela Uefa. O zagueiro Van Dijk foi eleito o melhor defensor da última temporada no continente - o que era esperado, uma vez que ele também foi indicado para o prêmio de melhor jogador. Para levar o troféu por posição, o holandês desbancou seu companheiro Alexander-Arnold e o compatriota De Ligt, do Ajax.

De Jong é eleito o melhor meio-campista

No meio de campo, o vencedor não foi do Liverpool, mas outro holandês brilhou. O jovem volante De Jong - que defendeu o Ajax na última temporada e agora está no Barcelona - conquistou o prêmio de melhor meio-campista da Europa, superando a concorrência do dinamarquês Eriksen, do Tottenham, e do inglês Jordan Henderson, do Liverpool.

Messi fica com prêmio de melhor atacante

Na linha de frente, o vencedor foi um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo por seus feitos na última temporada. Eliminado nas semifinais da Champions com o Barcelona, Messi foi eleito o melhor atacante, vencendo a concorrência com o velho rival Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Sadio Mané, do Liverpool.

Cantona leva prêmio presidencial

O prêmio presidencial da Uefa, criado em 1998, foi concedido desta vez para Eric Cantona, ex-atacante que fez história no Manchester United e na seleção francesa nas décadas de 1980 e 1990. O nome foi escolhido diretamente pelo mandatário da Uefa, Aleksander Ceferin, que afirmou ter selecionado o francês não só para reconhecer sua carreira, mas "a pessoa que ele é".





Cantona passa a integrar uma lista de ex-atletas que receberam tal premiação, que conta com nomes como Totti, Beckham, Cruyff, Beckenbauer, Eusébio, Bobby Charlton, Di Stéfano, Rijkaard e Paolo Maldini.





