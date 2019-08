Andressa Alves lamenta corte na Seleção, mas faz alerta sobre Marta: "Existem outras craques"

Com a seleção brasileira feminina em São Paulo para a disputa de torneio amistoso no Pacaembu, a atacante Andressa Alves falou sobre o corte de Marta por lesão.





– A Marta é a Marta e sempre vai fazer falta. Fico muito triste que tenha se lesionado, porque estava fazendo uma temporada muito boa no Orlando. Espero que possa se recuperar. Ela sabe que é uma peça fundamental, assim como Formiga e Cristiane, que está lesionada. São três pilares da Seleção – ponderou, e seguiu:





– Mas que a gente não se apegue só às três, porque um dia elas vão parar e vão surgir outras Yayas, outras Milenes, que estão arrebentando no Brasileirão. Temos que começar a abrir a cabeça, o futebol brasileiro tem muitas craques além das três.





Andressa vive um momento especial na carreira. Recentemente, trocou o Barcelona, da Espanha, pela Roma, da Itália, onde diz estar sendo "melhor tratada". A jogadora também fez um apelo para que a Seleção feminina se aproxime mais dos torcedores brasileiros nos próximos anos.





– Estou muio feliz, feliz de ter escolhido a Roma. Fiz três temporadas no Barça e cheguei no meu limite no clube, quis ir para uma liga diferente. Estou muito satisfeita com o clube, com o tratamento eles estão me dando, tratamento até acima do que o Barcelona me deu – disse, e seguiu:





– Sempre pedi para eu jogar no Brasil, acho que é a melhor maneira de aproximar o torcedor da Seleção feminina. Quanto mais jogos fizermos até chegar a Olimpíada aqui no Brasil, mais vamos nos aproximar dos jornalistas, dos torcedores... É muito diferente quando o torcedor vê a gente na televisão e quando vê no Pacaembu.





O Brasil estreia no quadrangular amistoso nesta quinta-feira, às 21h30, no Pacaembu, contra a Argentina. Depois, enfrenta Costa Rica ou Chile. Das quatro seleções, as duas vencedoras fazem a final e as duas derrotadas a disputa do terceiro lugar.





Veja mais da entrevista coletiva de Andressa Alves:





Convocação de Yaya, de apenas 17 anos:





– Foi a primeira convocação da Yaya, já passei por isso na minha primeira convocação, estavam todas as minhas jogadoras favoritas. Eu tive apoio, e a gente tem que deixar elas bem à vontade, porque na primeira convocação você fica um pouco tímida, você fica com medo de errar um passe, fica com medo de fazer uma jogada diferente, e não, você tem que fazer o que você faz no seu clube, que ficar à vontade. E a Cris é uma peça fundamental, muito importante, e a gente fica feliz que ela esteja aqui com a gente





Primeiros contatos com Pia Sundhage:





– Quanto mais ela conseguir melhorar a Seleção, melhor para nós. Ela encontrou um déficit, que é que a gente dificilmente chegar à linha de fundo para cruzar. É importante trabalhar isso, porque para ganhar a Olimpíada você tem que estar totalmente 100% em todos os aspectos. Ela vai ter bastante tempo para trabalhar e organizar a Seleção. E a gente está feliz dela estar com a gente. Nesse primeiro contato, ela já passou o jeito que ela quer que a gente jogue, tanto ofensivo quanto na defesa.





– Ela quer que seja uma seleção muito bem organizada defensivamente, que foi o que a gente foi muito criticada na Copa do Mundo, que tenha essa postura defensiva muito boa e que ofensivamente a gente seja muito agressiva.





Contato com o Brasil e seus torcedores:





– A gente fica muito agradecida por ver todos vocês aqui cobrindo a seleção, quanto mais pessoas puderem nos ver é melhor. O campeonato brasileiro é um dos mais forte, e é importante que vocês estejam aqui, continuem brigando pela gente, que a modalidade possa passar em TV aberta, que haja mais transmissões.





Mudanças na seleção brasileira:





– É uma mudanças muito significativa, fomos muito cobrados depois da Copa para ter essa mudança, agora vem uma treinadora como a Pia, com um peso enorme, e a cobrança aumenta, vem aí a Olimpíada e todos querem que a gente seja campeão. Ao mesmo tempo, a gente fica feliz de tê-la como nossa treinadora, mas a cobrança vai aumentar.





– É importante isso, uma treinadora com bagagem incrível, estava todo mundo ansioso para o primeiro treino. Já vimos que ela é super inteligente nos trabalhos ofensivos, espero que ela possa mostrar tudo o que sabe.





Globo Esporte