Jornal: Barça oferece € 170 milhões por Neymar; representantes deixam reunião em silêncio

A negociação pelo atacante Neymar segue, mas ainda sem definição. De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o Barcelona, em uma nova rodada de negociações nesta terça-feira, ofereceu € 170 milhões (R$ 784 milhões) ao Paris Saint-Germain para contratar o craque brasileiro. A ideia dos catalães é pagar o valor em duas vezes.





André Cury, representante do Barcelona, Pini Zahavi, empresário que também está envolvido no processo, e Humberto Paiva, advogado de Neymar, deixaram o escritório do PSG em Paris sem falar com a imprensa. Na sequência, Leonardo também saiu do local e afirmou que "depois conversava" com os jornalistas.





Ainda de acordo com a publicação, em Paris, dirigentes dos dois clubes devem seguir com as reuniões para tratar do assunto. Pini Zahavi, que faz parte do staff de Neymar, estaria tentando convencer o PSG a liberar o jogador. Por parte do Barça estão Abidal, diretor esportivo, Oscar Grau, que é diretor geral, e Javier Bordas, que faz parte da diretoria.





O Paris Saint-Germain segue tentando receber o máximo possível por Neymar, pois o clube há dois anos pagou € 220 milhões (R$ 1 bilhão) pelo jogador. Leonardo, diretor esportivo do PSG, é quem toca a negociação. Segundo o "Le Parisien", um empréstimo com opção de compra está descartado. O clube francês só aceita vender o craque, as desde que o acordo seja considerável favorável.





