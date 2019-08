Botafogo-SP deve anunciar chegada do atacante Mateus Anderson, do Vila Nova

(Foto: Vila Nova)

O Botafogo-SP busca mais um atacante para o elenco depois do afastamento de Felipe Saraiva, que deve ficar fora por 45 anos dias após lesão na clavícula. O nome de Mateus Anderson, do Vila Nova, foi indicado pelo técnico Hemerson Maria e o atleta deve ser anunciado nas próximas horas.





Caso acerte com o jogador, este será o 12º atleta do ataque no elenco tricolor, que já conta com Rafael Costa, Henan, Bruno Moraes, Erick Luís, Felipe Saraiva, Bruno José, Júlio César, Diego Gonçalves, Ronald, Gustavo Schutz e Dodô.





Mateus Anderson tem 25 anos e fez sua carreira no Vila Nova, onde está desde 2014. Teve passagens pelo Aparecidense e Feirense, de Portugal. Ele participou de seis jogos na série B do nacional e ainda não balançou as redes.