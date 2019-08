Botafogo-SP vence Londrina em casa e volta, temporariamente, ao G-4 da Série B

(Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube)

O Botafogo-SP voltou, temporariamente, ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o Londrina-PR por 2 a 1 nesta terça-feira à noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 17ª rodada. Foi o primeiro triunfo da equipe na gestão de Hemerson Maria, que, antes, havia empatado com Bragantino (0 x 0) e perdido para o Sport-PE (3 x 0). Mas não sem sofrimento, após sair na frente antes dos primeiros 15 minutos, o Pantera acabou cedendo o empate para o Tubarão, que estava sem cinco titulares.





Agora com 27 pontos, o Botafogo ocupa a quarta colocação na competição, podendo perder o posto para o Sport-PE, que ainda joga contra o Vila Nova-GO nesta terça, às 21h30, e para a Ponte Preta, que nesta quarta-feira recebe o CRB-AL. Já o Londrina chega ao quarto jogo sem vitória, despenca uma colocação, é o sétimo com os mesmos 25 pontos e pode cair ainda mais com o decorrer da rodada.





Os dois times voltam a jogar ainda nesta semana pela 18ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Botafogo-SP vai até Mato Grosso enfrentar o Cuiabá, às 21h30. No sábado, às 16h30, o Londrina emenda outro confronto contra paulistas, recebe o vice-lanterna São Bento no Estádio do Café.





O Botafogo abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo, um sinal de que não teria piedade do time do Londrina, com cinco atletas lesionados, inclusive o principal deles, o atacante Dagoberto. Contudo, o time do Pantera adotou uma postura de atacar com mais calma após o gol, algo comum no futebol. Mas deixou que a calma se transformasse em desatenção. O Londrina, que precisou buscar mais o jogo, mostrou que podia manter o nível de jogo mesmo sem seus principais destaques. Em uma sucessão de falhas da defesa do Botafogo, de Pará ao goleiro Darley, o jovem Safira apareceu livre na área para concluir ao gol. Depois disso, o Londrina cresceu, chegou mais vezes ao ataque e poderia até ter virado.





O segundo tempo começou na mesma pegada do primeiro: o Botafogo com muita sede ao pote e o Londrina com cautela. Se não fosse o travessão, aos 14 minutos Nadson teria repetido a cena: abrir o placar para o Pantera logo no início da etapa. Conforme buscava a vitória em seus domínios, mais o Botafogo se expunha aos contra-ataques rápidos do Londrina. Mas aos 24 minutos, em uma jogada de futebol raiz, Murilo cruza da direita para o lado oposto da área, onde Henan gira e marca de bicicleta, que golaço. O tubarão bem que tentou buscar, ao menos, o empate. Mas faltou força e, desta vez, a defesa do time da casa esteve atenta.





Para o Botafogo-SP, o gol de Henan valeu a vitória contra o Londrina e a volta temporária ao G-4. Para a torcida, o tento marcado valeu uma noite inesquecível. O atacante mostrou muita categoria ao marcar de bicicleta. Que pintura! De quebra, o atacante se tornou o artilheiro do Pantera na Série B, com cinco gols, ao lado de Rafael Costa.





Globo Esporte