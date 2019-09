Brasil é campeão no goalball, futebol de 7 e se aproxima das 300 medalhas

(Foto: Washington Alves/EXEMPLUS/CPB)









A delegação brasileira chegou, com as conquistas deste sábado, a 299 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, 120 ouros, 97 pratas e 82 bronzes. Os resultados levaram ao país a bater o recorde de títulos e também o de total de pódios na história dos Jogos, o que já garante ao país a melhor campanha da história. Importante lembrar que o país já garantiu a liderança do quadro de medalhas, independente dos resultados deste domingo, último dia.

Natação

Mais um dia de vitória do Brasil na natação. Mesmo sem Daniel Dias, que já encerrou sua participação nos Jogos, a seleção encerrou a participação com chave de ouro, com mais sete títulos. Destaque para Gabriel dos Santos, que venceu os 100m livre na categoria S2 com um ótimo sprint final.





🥇 Esthefany Oliveira - 200m medley SM5

🥇 Cecilia Araujo - 100m livre s8

🥇 Edenia Garcia - 50m costas S3

🥇 Maria Santiago - 100m livre S12

🥇Laila Garcia - 200m medley - SM6

🥇 Lucas Mozela - 100m peito SB9

🥇 Gabriel dos Santos - 100m livre s2

🥇 revezamento 4x100m livre masculino - 34 pontos

🥈 Juciara da Silva - 200m medley SM5

🥈 Thomaz Materia - 100m livre S12

🥈 Maiara Barreto - 50m costas S3

🥈Laila Garcia - 100m livre S6

🥈 Lucilene Sousa- 100m livre S12

🥈 Gabriel da Silva - 100m livre S8

🥈 Talisson Glock - 200m medley SM6

🥈 Wendel Pereira - 100m peito - SB11

🥈 Douglas Matera - 200m medley s13

🥉 José Maia -100m peito - SB11

🥉 Guilherme Silva - 200m medley s13

🥉 Talisson Glock- 100m livre - SM6

🥉 Bruno Becker - 100m livre - S2

🥉 Revezamento 4x100m feminino - 34 pontos





Ouro no goalball

Dois ouros para o Brasil nas finais do goalball. Entre as mulheres, 4 a 3 emocionante contra os Estados Unidos, com direito a ponto decisivo na segunda prorrogação. Já no masculino, também contra os americanos, o sofrimento foi um pouco (bem pouco) menor: placar de 12 a 9.

Ouro no futebol de 7

A seleção brasileira masculina de futebol de 7 conquistou, neste sábado, o título do Parapan de Lima ao vencer a Argentina na decisão por 5 a 3. Bira Magalhães, com três gols, foi o destaque da seleção nacional.

Seis medalhas no halterofilismo

A seleção brasileira conquistou, neste sábado, seis medalhas no halterofilismo. Evanio Rodrigues foi o destaque com a medalha de ouro na categoria combinada 88kg e 97kg. O Brasil termina a modalidade como líder absoluto do quadro de medalhas. Foram 16 pódios, com seis de ouro, três de prata e sete de bronze. O México, segundo maior medalhista, conseguiu 7 (três de ouro e quatro de prata).

Parabadminton

O parabadminton brasileiro terminou o dia com três medalhas de ouro. Mikaela Almeida levou na classe SU5 feminina, Rogerio De Oliveira foi o campeão no masculino. Nas duplas, Julio Cesar Godoy e Marcelo Alves Conceição ficaram com o ouro na WH1/WH2. Foram ainda quatro medalhas de prata.

Parataekwondo

Esporte que faz sua estreia nos Jogos Parapan-Americanos, o paratakwondo contribuiu com mais duas medalhas para o Brasil neste sábado.





🥈 - Debora Bezerra - K44 acima de 58kg

🥉 Leylliane Samara- K44 - acima de 58kg

Bocha

Quatro classes individuais e quatro pódios para o Brasil na bocha do Parapan de Lima. Após o bronze de Mateus Carvalho na BC1, foram mais dois ouros e uma prata para a equipe nacional. Evelyn Oliveira bateu o colombiano Jesus Romero por 3 a 1 e garantiu-se no topo do pódio da categoria BC3. Na BC2, vitória de Maciel Santos sobre o argentino Luis Cristaldo, por 7 a 1. José Carlos Oliveira ficou com a prata ao perder do mexicano Eduardo Sanchez (4 a 1).





