Bury não conclui venda e é excluído das ligas profissionais da Inglaterra

(Foto: Reuters

O Bury FC, equipe da terceira divisão do futebol inglês, foi excluído das ligas profissionais da Inglaterra na noite dessa terça-feira depois de não respeitar o prazo para concluir sua venda ao C&N Sporting Risk.





Com diversas dívidas, o clube recebeu um prazo da League One para que concluísse o acordo até o fim da tarde dessa terça, já recebendo uma prorrogação de prazo, que teria terminado na última sexta-feira.





A English Football League (EFL), que coordena as divisões Championship, League One e Legue Two, divisões abaixo da Premier League, emitiu um comunicado que a Terceira Divisão será composta por 23 times até o fim da temporada, com apenas três equipes sendo rebaixadas.





"Hoje é sem dúvida um dos dias mais sombrios da história recente da liga. Entendo que este será um momento profundamente perturbador e devastador para os jogadores, funcionários, torcedores e toda a comunidade de Bury. Não há dúvida de que as notícias de hoje serão sentidas em toda a família do futebol", disse o presidente do clube Debbie Jevans.





Outro clube que passa pela mesma situação é o Bolton Wanderers, também da League One, que recebeu 14 dias para evitar ser expulso. O clube deve ser comprado pela Football Ventures.