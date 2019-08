Ceará vai solicitar áudio entre árbitros contra São Paulo: "Não há nada a esconder"

A polêmica no jogo entre São Paulo e Ceará ainda não chegou ao fim. O presidente do clube, Robinson de Castro, se manifestou através das redes sociais e afirmou que vai solicitar à Comissão de Arbitragem da CBF o áudio contendo o diálogo entre o árbitro Gilberto Rodrigues Castro Junior e a cabine do VAR.





A medida foi tomada após um lance ocorrido no último domingo (18). O goleiro são-paulino, Tiago Volpi, tentou desarmar o atacante alvinegro Felippe Cardoso, mas acabou derrubando o adversário dentro da área. A jogada foi vista como normal pelo árbitro de campo e o VAR não recomendou a revisão, mesmo após checagem. Em coletiva após o jogo, o técnico do Vovô, Enderson Moreira, chegou a declarar: "Era uma festa, não podíamos atrapalhar".





O Ceará se reapresenta na tarde desta terça-feira (20) no CT de Porangabuçu. Ocupando a 10ª colocação com 20 pontos, o Vovô se prepara para o confronto diante do Flamengo no próximo domingo (25), às 19 horas, na Arena Castelão, com expectativa de casa cheia.





Globo Esporte