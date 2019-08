Chefes de equipe da Fórmula 1 querem carros menos complexos e maior equilíbrio na pista

(Foto: Getty Images)









Enquanto a Fórmula 1 não divulga o novo regulamento a vigorar a partir da temporada de 2021, chefes de equipe dão suas opiniões sobre a categoria. Para o diretor esportivo da RBR, Christian Horner, a temporada 2019 tem servido para os envolvidos com a F1 entenderem o que pode melhorar as corridas. Um aspecto básico tem incomodado Horner: a complexidade dos atuais carros da categoria.





- Vimos grandes corridas na Áustria e até em Silverstone. Os pneus têm um papel crucial em tudo isso, então acertar os pneus e ter a aerodinâmica correta será importante para que os pilotos possam seguir e competir um contra o outro. A F1 foi atingida por fortes críticas após o GP da França, mas se beneficiou de quatro excelentes corridas antes das férias de verão. Entendemos o que criou as boas corridas. Algumas são o circuito, algumas são os pneus. Os carros são muito complicados e acho que podemos definitivamente torná-los menos complexos - disse Horner.





Já para Frederic Vasseur, da Alfa Romeo, a gestão da categoria precisa definitivamente fazer valer o teto orçamentário para as equipes, com o objetivo de reduzir a diferença entre os times de maior poder e os de menos recursos. Na opinião do dirigente, a meta deve ter corridas emocionantes como a da Alemanha este ano também em pista seca, e não só por fatores de chuva.





- Se mecanicamente reduzirem a diferença entre o meio e as equipes de ponta, você terá alguns eventos, talvez não 50%, mas alguns eventos em que algo como o GP da Alemanha aconteça. Seria uma sensação enorme para equipes, fãs, pilotos, terem em mente essa possibilidade de brigar pelas seis melhores posições. Até agora não é o caso. Os seis primeiros caem na primeira volta, voltam às boxes, trocam o bico, a asa traseira, voltam e ainda conseguem nos dar uma volta. Você não tem expectativas além de ser apenas sétimo. Mas sinto que está sendo menos - disse Vasseur.





A Fórmula 1 divulgou nesta quinta-feira as primeiras imagens de um protótipo do conceito do carro a ser usado a partir da temporada 2021, quando entra em vigor o novo regulamento técnico. Espera-se que o pacotão de mudanças seja revelado nos próximos meses.





Globo Esporte