Chelsea vence o Norwich City por 3 a 2, fora de casa, pelo Campeonato Inglês

Enfim, o Chelsea conseguiu sua primeira vitória sob o comando de Frank Lampard na Premier League. E foi um triunfo suado. Neste sábado, o time londrino derrotou o Norwich City por 3 a 2, fora de casa, pela terceira rodada do Inglês, com dois gols de Tammy Abraham e um de Mason Mount.





O time da casa foi buscar duas vezes a igualdade no primeiro tempo, mas o Chelsea pressionou no segundo tempo, quando conseguiu o gol da vitória. O brasileiro Willian foi reserva e entrou nos minutos finais da partida. Jorginho e Emerson, naturalizados italianos, foram titulares no Chelsea.





Sem o espanhol Pedro, vetado de última hora e substituído por Ross Barkley, Lampard levou a campo a escalação com menor média de idade desde fevereiro de 1994: 24 anos e 208 dias. E a garotada não decepcionou, especialmente o atacante Tammy Abraham. O camisa 9, de 21 anos, se tornou o primeiro jogador inglês do Chelsea a marcar duas vezes na mesma partida desde 2012, repetindo o feito de Frank Lampard, seu atual treinador.





O começo do jogo no Carrow Road foi eletrizante. Aos três minutos, Azpilicueta cruzou da direita e Abraham pegou de primeira para abrir o placar para o Chelsea. Mas a vantagem durou pouco: aos seis, Cantwell empatou após bonita troca de passes na área.





O Chelsea voltou à frente no placar com um bonito gol de Mason Mount aos 17, livrando-se da marcação na área antes de chutar no canto esquerdo. E novamente o Norwich foi buscar a igualdade: o finlandês Pukki recebeu bom passe de Buendia na área e bateu cruzado, aos 30, para se isolar na artilharia da Premier League, com cinco gols.





No segundo tempo, o Chelsea dominou as ações e pressionou o Norwich até chegar ao terceiro gol: Abraham dominou na intermediária, limpou dois marcadores e chutou da meia-lua, no canto direito do goleiro Krul, aos 23.





