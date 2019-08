Cidade de São Paulo se candidata a receber a final da Libertadores em 2020

(Foto: Marcos Ribolli)









A cidade de São Paulo se candidatou a receber a final da Copa Libertadores de 2020. A intenção já foi informada à Conmebol, e uma reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) na próxima terça-feira vai servir para apresentar detalhes da candidatura à confederação sul-americana.





Os estádios de Corinthians, Palmeiras e São Paulo serão oferecidos à confederação. O jogo será no dia 21 de novembro de 2020, um sábado.





A capital paulista não é a única cidade na disputa. No início deste ano, durante o sorteio da Copa América, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também deixou claro para a Conmebol que gostaria de receber a final de 2020 no Maracanã.





O plano A de São Paulo é receber a final da Libertadores. Se não for possível, a cidade topa abrigar a final da Copa Sul-Americana, que também é disputada em jogo único.





Arena Palmeiras (Foto: Reprodução)





Morumbi (Foto: BP Filmes)





Globo Esporte