Com gol de Guardiola, Valladolid arranca empate com o Real Madrid no Bernabéu

Pode parecer uma manchete antiga, mas foi o que aconteceu no Santiago Bernabéu na tarde deste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2019/20. Jogando pela primeira vez em casa nesta temporada, o Real Madrid pressionou o Valladolid e só conseguiu abrir o placar aos 36 minutos do segundo tempo, com Benzema. Mas sofreu um duro golpe perto do fim: Sergi Guardiola, xará de sobrenome do ex-jogador e técnico do Barcelona, aproveitou a chance que teve aos 42 da etapa final para deixar tudo igual: 1 a 1.





O Real sufocou o Valladolid no primeiro tempo, mas foi pouco efetivo nas conclusões. Abusou dos cruzamentos e só colocou o goleiro Masip para trabalhar em chute de Benzema dentro da área, aos 37. Na volta do intervalo, o time visitante levou perigo nos primeiros minutos e conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo. Zidane colocou Vinicius Junior e Jovic na partida, mas as mudanças surtiram pouco efeito. O sérvio até colocou uma bola na trave em sua primeira participação, mas pouco apareceu. Após passe longo de Varane, Benzema girou bonito na área e colocou no canto de Masip para abrir o placar. Seis minutos depois, porém, Kroos vacilou na saída de bola, Plano roubou e passou na medida para Guardiola tirar de Courtois e deixar tudo igual.





O colombiano voltou a disputar uma partida oficial pelo Real Madrid após cerca de dois anos e três meses - a última havia sido na vitória por 2 a 0 sobre o Málaga no dia 21 de maio de 2017. Ele tentou finalizações na etapa inicial e participou ativamente do jogo, mas caiu de rendimento no início do segundo tempo e acabou substituído por Vinicius Junior. Ao deixar o campo, foi aplaudido pela torcida presente no Santiago Bernabéu.





O brasileiro entrou na vaga de James e teve atuação abaixo da média. Começou pelo lado esquerdo, tentou jogadas individuais sem sucesso e pouco depois inverteu de lado com Bale. Com alguns erros em tomadas de decisão, acabou levando um dos dribles mais bonitos do jogo, aplicado por Waldo Rubio após disputa no campo de ataque do Real Madrid.





Real Madrid e Valladolid chegam a 4 pontos na classificação, dois a menos que o líder Sevilla, único time com 100% de aproveitamento em dois jogos até o momento. Na próxima rodada, o Real pega o Villarreal fora de casa, enquanto o Valladolid visita o Levante. Veja a tabela completa aqui.





Globo Esporte