Conquista de medalhas e quebra de recordes marcam primeiro dia de Jogos Parapan 2019

(Foto: Daniel Zappe/CPB)

Após abertura marcante, com a entrada de aproximadamente 400 pessoas só da delegação brasileira, os Jogos Parapan-Americanos 2019 em Lima, no Peru, foram iniciados nesse sábado, 24 de agosto.





Os brasileiros mostraram garra e muita competência levando 40 medalhas apenas nesse primeiro dia de disputas nas modalidades: tênis de mesa com 19 (cinco de ouro), atletismo com 12 (quatro ouros), judô com quatro (um ouro) e tiro esportivo com quatro (um ouro).





A Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, está presente na vila Parapan-Americana e está vendo de perto a potência que a equipe brasileira traz na bagagem. Ela destacou que "o esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão e dar suporte para que as pessoas com deficiência possam se utilizar dessa ferramenta, é fundamental".





Uma das ferramentas a que a Secretária se refere é o Time São Paulo Paralímpico, ação do Governo do Estado de São Paulo, conduzida pela pasta de Célia Leão, que visa incentivar atletas com deficiência de alto rendimento à prática do esporte paralímpico.





Das 40 medalhas garantidas pelos atletas brasileiros apenas no primeiro dia de disputas, 09 foram só de atletas do Time São Paulo Paralímpico, equipe que se mostra cada vez mais competente.





Mas nem só de medalhas o Time São Paulo viveu nesse primeiro dia, Thiago Paulino entrou para a história do estádio de atletismo da Videna em Lima, ao ser o primeiro atleta a quebrar um recorde mundial da arena. No arremesso de peso da classe F57, ele quebrou o recorde mundial da prova, que era dele próprio (15m11). O arremesso de 15m26 lhe rendeu o lugar mais alto do pódio, seguido de outro brasileiro, Claudiney Batista, que registrou 11m55 e também faz parte do Time São Paulo.





Pouco tempo depois, outra brasileira entrou para a lista de recordistas mundiais, Elizabeth Rodrigues, atleta do Time São Paulo, foi a melhor no lançamento do disco da F57. A atleta diagnosticada com esclerose múltipla venceu o lançamento de disco F53 com a marca de 16m67.





Durante os próximos dias serão reservadas muitas emoções aos corações brasileiros, veja a lista de medalhistas do primeiro dia.





*Atleta Time São Paulo Paralímpico





OURO





*Thiago Paulino (atletismo)

Izabela Campos (atletismo)

*Elizabeth Gomes (atletismo)

*Jerusa Geber (atletismo)

*Danielle Rauen (tênis de mesa)

Luiz Manara (tênis de mesa)

Joyce Oliveira (tênis de mesa)

*Paulo Salmin (tênis de mesa)

Carlos Carbinatti (tênis de mesa)

Giulia Pereira (judô)

Geraldo Von Rosenthal (tiro esportivo)





PRATA





Thalita Simplício (atletismo)

João Victor de Souza (atletismo)

*Claudiney Batista (atletismo)

Aloísio Júnior (tênis de mesa)

Claudio Massad (tênis de mesa)

Eziquiel Babes (tênis de mesa)

Marliene Santos (tênis de mesa)

*Jennyfer Parinos (tênis de mesa)

Arthur Cavalcante (judô)

Alexandre Galgani (tiro esportivo)





BRONZE





Fábio Bourdignon (atletismo)

Yeltsin Jacques (atletismo)

Jair Souza (atletismo)

*Lorena Spoladore (atletismo)

Viviane Soares (atletismo)

Conrado Contessi (tênis de mesa)

Guilherme Costa (tênis de mesa)

Iranildo Espíndola (tênis de mesa)

Welder Knaf (tênis de mesa)

Alexandre Ank (tênis de mesa)

Lucas Carvalho (tênis de mesa)

Ramon da Silva (tênis de mesa)

Cátia Oliveira (tênis de mesa)

Lethicia Lacerda (tênis de mesa)

Thiego Marques (judô)

Karla Cardoso (judô)

*Antônio Tenório (judô)

Sérgio Vida (tiro esportivo)