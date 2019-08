Corinthians segura o Barcelona e vai à semifinal da Copa Intercontinental de Futsal

O Corinthians está na semifinal da Copa Intercontinental de Futsal, o Mundial Interclubes da modalidade. Precisando de um empate para passar de fase, o Timão segurou o poderoso Barcelona e avançou como segundo colocado do grupo C graças ao placar de 1 a 1 - Murilo abriu o marcador para os brasileiros e Ferrão empatou para os catalães. Corinthians e Sorocaba farão uma das semifinais no sábado, às 8h. Quem passar pega o vencedor de Barcelona x Boca Juniors, que se enfrentam às 5h. A final será no domingo, às 8h. O SporTV transmite todas as partidas decisivas ao vivo.





Líder do grupo B, o Sorocaba conseguiu a classificação mais cedo com uma vitória por 3 a 2 sobre o El Pozo, da Espanha. Campeã em 2016 e 2018, a equipe sorocabana busca o tricampeonato. Já o Timão tentará o primeiro caneco.





Início corrido





O jogo começou movimentado. A primeira chance foi do Barcelona, com Adolfo. Na sequência, Nenê foi lançado na frente e tocou para fora, na saída do goleiro Juanjo. Aos dois minutos, Aicardo dominou na entrada da área e bateu rente ao travessão. Aos seis, o Corinthians teve a sua melhor chance até então. Após passe de Higor, Matheus tocou para o gol, e o ex-corintiano Arthur salvou quase em cima da linha.





Refeito do susto, o Barcelona voltou a chegar com perigo aos oito, em finalização do brasileiro Esquerdinha. Um minuto depois, Dyego arriscou da intermediária, e Tiago foi buscar no canto. Aos 12, foi a vez de Daniel Japonês concluir de cabeça para mais uma defesa do goleiro corintiano. Aos poucos, os times foram tirando o pé do acelerador. Na última chance da primeira etapa, Esquerdinha recebeu na área e bateu rente ao poste esquerdo de Tiago.





Murilo abre o placar





Veio o segundo tempo, e o panorama do jogo seguiu o mesmo. Aos três minutos, Aicardo serviu Roger, que chutou no canto. A bola triscou a trave. Postado em sua quadra de defesa, o Corinthians viu Joselito colocar Tiago para trabalhar aos quatro. Um minuto depois, Ferrão entortou a marcação e bateu rasteiro. Tiago, com um leve desvio, jogou para escanteio. Quando menos se esperava, o Corinthians foi ao ataque e conseguiu o seu gol. Após finalização de Henrique, Juanjo deu rebote, e Murilo apareceu para conferir.





Empolgado, o Timão quase conseguiu o segundo aos sete, quando Renatinho carimbou o travessão. A chance desperdiçada custou caro à equipe brasileira. No minuto seguinte, Ferrão aproveitou rebote e empatou a partida. O gol motivou o Barcelona, que chegou com perigo aos 12, com Aicardo. O time catalão seguiu pressionando até o fim. Fechado na defesa, o Corinthians tratou de segurar o empate, carimbando o passaporte para a semifinal.





Corinthians: Tiago, Nenê, Henrique, Rafa e Deives. Entraram: Matheus, Daniel, Murilo, Renatinho, André, Batalha, Higor e Caio. Técnico: André Bié.





Barcelona: Juanjo, Aicardo, Roger, Dyego e Adolfo. Entraram: Daniel Japonês, Lozano, Rivillos, Joselito Fernandez, Esquerdinha, Ferrão, Arthur e Marcênio. Técnico: Andreu Plaza Alvarez.





