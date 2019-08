Daniel Dias sobra nos 50m costas e abre o Parapan de Lima com medalha de ouro

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)









Daniel Dias só sabe qual é o lugar mais alto do pódio em Jogos Parapan-Americanos. Neste domingo, o nadador abriu sua participação nos Jogos de Lima, sua quarta participação em Parapans, e conquistou o ouro nos 50m costas S5. Foi o 28º título de Daniel Dias em um Parapan.





- Estou feliz, mais uma medalha de ouro, mais uma conquista. Queria o recorde do campeonato, não veio, mas está bom. Foi a primeira prova. Foi bom para entrar na competição bem. É engraçado que a gente ainda fica nervoso - disse Daniel.





O experiente nadador de 31 anos sobrou na piscina. Completou a prova em 36s79, muito à frente do mexicano Oscar Castro (45s56) e do colombiano Miguel Rincon (45s80). Apesar da grande vantagem, Daniel não alcançou o próprio recorde do Parapan de 35s63, estabelecido em Guadalajara 2011.





Daniel encara um novo desafio no Peru. Uma mudança nas regras de classificação funcional fez com que o nadador perdesse os recordes mundiais dos 50, 100 e 200 metros nado livre, os 50 metros costas e os 50 metros borboleta. Além disso, atletas que costumavam competir em classes mais altas (com menor grau de deficiência) foram relocados para a classe S5, de Daniel.





- Vamos ver como vai rolar esta questão. É o primeiro dia de competição. Ainda é muito difícil falar sobre isso, sobre essa questão de classificação. Isso tem nos chateado bastante. Mas, é o nosso papel aqui como atleta cair na água e dar o nosso melhor, sem deixar esse tipo de coisa abalar - disse Daniel.





A primeira prova de Daniel Dias em Lima mostrou que apesar da mudança nas regras de classificação funcional o domínio do nadador nas Américas permanece intacto. Ele ainda vai lutar por mais quatro ouros no Peru.





Confira a programação de Daniel Dias em Lima





26/08 - 50m livre

28/08 - 100m livre

29/08 - 50m borboleta

30/08 - 200m livre

Outra medalhas do Brasil na natação

Além do Daniel Dias, outros brasileiros subiram ao pódio na natação neste domingo. Confira abaixo os resultados:





🥇 Carlos Farrenberg (100m livre S13)

🥈 José Perdigão (100m costas S11)

🥈 Regiane Silva (100m costas S11)

🥈 Douglas Matera (100m livre S13)

🥉 Laila Suzigan (400m livre S6)

🥉 Tisbe Andrade (50m costas S5/S4)





