Di Grassi é excluído e Ricardo Maurício vence Corrida do Milhão da Stock Car, em Interlagos

Convidado para a prova mais importante da Stock Car no ano, o piloto Lucas Di Grassi largou na primeira colocação, liderou a maior parte da prova (perdeu o primeiro lugar apenas na parada dos boxes) mas não conquistou a Corrida do Milhão neste domingo, em Interlagos. O piloto da Fórmula E com passagem pela F1, fez uma ultrapassagem irregular sob Ricardo Maurício, na abertura da 20ª volta, passando pela entrada dos boxes, e foi punido. Di Grassi, porém, não cumpriu a punição nas cinco últimas voltas da corrida e acabou excluído pela direção de prova após a bandeirada final. Assim, Ricardo Maurício ficou com a vitória na prova que vale R$ 1 milhão ao vencedor.





- Na verdade, ele (Di Grassi) sabe que é quase impossível segurar algum com o botão de ultrapassagem. Ele tinha uma velocidade muito boa de reta. Lógico que tentei fechar ele ali (no início da reta dos boxes), mas ele passou com as quatro rodas para fora do pista, o que não é permitido, poderia se fosse com duas rodas para cá da faixa branca. Caiu no colo essa vitória. Bi da Stock e bi da Corrida do Milhão. Agora é dividir com a equipe, que fez um excelente trabalho - disse Ricardo Maurício após a vitória nas 25 voltas em Interlagos.





Após esta que foi a sétima prova da temporada da Stock Car neste ano, Daniel Serra continua na liderança com 212 pontos, mas Ricardo Maurício encostou, com 205 pontos. O vencedor da Corrida do Milhão deste ano também ganhou a prova em Interlagos em 2010, ano que foi bicampeão da Stock Car (também conquistou o título em 2007).





No pódio em Interlagos, além de Ricardo Maurício no topo, estavam Gabriel Casagrande (2º) e Daniel Serra (3º). Em quarto ficou Thiago Camilo e, em quinto, Bruno Baptista.





RUBINHO





Rubens Barrichello tinha começado bem na corrida, fez duas ultrapassagens, chegando à nona colocação, mas o carro começou a perder rendimento e ele parou na sexta volta. Rubinho, que foi criado perto de Interlagos, não vence uma prova no autódromo paulistano desde 1990 e lamentou o abandono.





- Problema de bomba de combustível desde a sexta-feira, estava muito rápido. Mas começou a falhar, falhar... Interlagos é tudo para mim. Que vença o melhor hoje. Obrigado, Interlagos, de novo – disse Barrichello já nos boxes.





