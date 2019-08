Di Grassi lidera primeiro dia da Corrida do Milhão

Lucas Di Grassi (Duda Bairros/Vicar)









O primeiro dia de treinos para a Corrida do Milhão, que acontece domingo em Interlagos, contou com uma dobradinha da Eurofarma RC no combinado das duas sessões livres disputados nesta sexta-feira. Convidado do time para a principal prova do calendário da Stock Car, Lucas Di Grassi chegou chegando e marcou o tempo de referência do fim de semana até o momento: 1min36s248, registrado logo na sessão inicial.





O campeão mundial de Formula E, que confessou ter interesse em fazer a temporada 2020 completa caso não haja conflito de datas, afirmou que o entrosamento com o time (ele correu no ano passado pela equipe-irmã da RC, a RCM) ajudou no desenvolvimento de um carro que vinha sendo usado como reserva pelos titulares Daniel Serra e Ricardo Maurício. "Olha, eu estou adorando estar de volta e pretendo voltar a competir aqui se as agendas não baterem. É bom estar de volta", revela.





"Claro que é muito bom voltar na frente, mas o que conta é amanhã. Ter uma equipe com a qual já trabalhei também me ajuda muito, mas o carro precisou de muito trabalho de acerto", conta o ex-piloto de F1, que corre com o número 1. Vencedor do Milhão em 2017, Daniel Serra reconheceu estar com uma pequena dificuldade de leitura dos pneus desta etapa, que são diferentes dos usados até então e que serão utilizados regularmente a partir de 2020.





"Foi um dia difícil, o pneu não esta respondendo como imaginávamos e essas mudanças nas regras de classificação exigiram treinos diferentes e com ainda mais variáveis. Mas, como é igual para todo mundo, penso que um bom ajuste agora possa melhorar nosso tempo amanhã. Vamos ver", resume o atual bicampeão e líder do campeonato.





A terceira posição nos tempos ficou com Denis Navarro, em um bom desempenho com a Cavaleiro, assim como Nelsinho Piquet, Allam Khodair e Felipe Fraga, que completaram o "top 6". “Nosso treino foi positivo a equipe terminou entre s dez com os dois carros e isso mostra que estamos competitivos, acho que temos tudo para ter uma grande corrida no domingo e ir em busca desse milhão”, contou Navarro.





Outros destaques do dia foram o desempenho dos novatos Gaetano di Mauro e Marcel Coletta, que fizeram a dobradinha dos estreantes no segundo treino; porém, no combinado, foram sétimo e nono, respectivamente, com Marcos Gomes entre eles em oitavo. "Estamos colhendo os frutos de um trabalho que vem desde o começo do ano e que rendeu um bom resultado em Campo Grande. Vamos construir em cima do resultado de hoje para ter uma boa classificação novamente em Interlagos", destacou Gaetano.





Tricampeão da prova e um dos principais nomes do campeonato, Thiago Camilo foi o décimo em um dia onde os 13 primeiros terminaram separados por menos de um segundo. Neste sábado, a Stock Car retorna à pista com o terceiro treino livre às 9h25 (exibição ao vivo pelo @stockcarchannel no YouTube), enquanto a tomada de tempos será ao meio-dia com transmissão do Globoesporte.com.





A classificação de amanhã, inclusive, será diferente do tradicional. Além das três partes tradicionais, foi inserida uma quarta parte onde os três melhores do Q3 disputarão a pole em uma volta lançada e todos os pilotos do grid serão obrigados a largar com a mesma quantia de combustível da tomada de tempos - o que cria uma janela enorme de estratégias. Confira abaixo os detalhes do formato da classificação da Corrida do Milhão:





QUALY 1





- 2 grupos, com duração de 8 minutos





- Grupo 1 com os 15 primeiros do campeonato





- Grupo 2: os demais pilotos + os que normalmente não participam do campeonato





- Os 15 melhores avançam para o Q2





QUALY 2





- Duração de 8 minutos, grupo único.





- Os seis melhores avançam para a fase seguinte.





QUALY 3





- Duração de 10 minutos.





- Cada piloto dará 3 voltas (com abertura e fechamento no PSDP).





- Os 3 pilotos com as três melhores médias de tempo (somando as 3 voltas) passarão para a fase final.





SUPER POLE (não é chamado de Q4)





- Em ordem reversa, os três melhores do Q3 entrarão na pista individualmente para uma única volta cronometrada.





- O mais rápido dos três será chamado de Super Pole.





Veja a seguir os melhores tempos do dia:





1. Lucas di Grassi (Eurofarma RC), 1min36s248

2. Daniel Serra (Eurofarma RC), 1min36s448

3. Denis Navarro (Cavaleiro Sports), 1min36s777

4. Nelsinho Piquet (Full Time), 1min36s821

5. Allam Khodair (Blau Motorsport), 1min36s875

6. Felipe Fraga (Cimed Racing), 1min36s877

7. Gaetano Di Mauro (Shell Helix Ultra), 1min37s048

8. Marcos Gomes (KTF Sports), 1min37s059

9. Marcel Coletta (Crown Racing), 1min37s123

10.. Thiago Camilo (Ipiranga Racing), 1min37s125

11. Gabriel Casagrande (Crown Racing), 1min37s141

12. Diego Nunes (KTF Sports), 1min37s165

13. Julio Campos (Prati Donaduzzi), 1min37s201

14. Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports), 1min37s252

15. Atila Abreu (Shell Racing), 1min37s368

16. Cacá Bueno (Cimed Racing), 1min37s493

17. Bruno Baptista (RCM), 1min37s553

18. Galid Osman (Shell Helix), 1min37s575

19. Rafael Suzuki (Hot Car), 1min37s608

20. Ricardo Mauricio (Eurofarma RC), 1min37s751

21. Ricardo Zonta (Shell Racing), 1min37s770

22. Lucas Foresti (Vogel), 1min37s789

23. Rubens Barrichello (Full Time), 1min37s817

24. Guga Lima (Vogel), 1min37s873

25. Valdeno Brito (Prati Donaduzzi), 1min37s829

26. Pedro Cardoso (Hot Car), 1min38s147

27. Cesar Ramos (Blau Motorsport), 1min38s189

28. Max Wilson (Eurofarma RC), 1min38s201

29. Bia Figueiredo (Ipiranga Racing), 1min38s832