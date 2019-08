Dia de estreia para a equipe de Fórmula E da TAG Heuer Porsche

Com a estreia internacional do Porsche 99X Electric, a Porsche alcançou outro marco para a entrada na temporada 2019/2020 do ABB FIA Formula E. A comunidade digital participou ativamente da inauguração do carro como parte do videogame ao vivo 'Fórmula E Unlocked' no twitch.tv/Porsche.





'Fórmula E Unlocked': marcando a estreia do carro com a comunidade digital, os pilotos regulares da Porsche, Neel Jani e André Lotterer, tiveram um papel ativo na apresentação do veículo com jogadores de todo o mundo. Eles foram guiados pelas instalações da Porsche Digital GmbH, em Ludwigsburg, por instruções específicas da comunidade de gamers, primeiro para encontrar o Porsche 99X Electric e depois para revelá-lo.





"Foi uma apresentação de carro única, diferente de tudo que o mundo do automobilismo já experimentou antes. Foi muito divertido juntar-se à busca dos jogadores pelo Porsche 99X Electric, na vida real e virtual simultaneamente. É ótimo que a Porsche esteja inovando e envolvendo a geração digital jovem", diz Jani. "Um tipo diferente de estreia de carro. Eu realmente gostei do fato de Neel e eu atuarmos como jogadores ao vivo. É fantástico estarmos falando com o público-alvo digital como iguais e que eles puderam fazer parte deste momento", diz Lotterer.





Os destaques do videogame "Fórmula E Unlocked" estão disponíveis no newstv.porsche.com desde 29 de agosto.





Equipe da TAG Heuer Porsche Formula E tomando forma





A equipe de Fórmula E da TAG Heuer Porsche recebe outro membro da família Porsche. Pascal Zurlinden, diretor da GT Factory Motorsport desde 2018, assumirá um papel fundamental na Fórmula E, além de seu papel nas corridas de GT como diretor da Factory Motorsport. O francês trabalha para a Porsche no centro de desenvolvimento de Weissach desde 2014, inicialmente no projeto LMP1, e no setor GT desde 2017.





"Estou ansioso para fazer parte da equipe de Fórmula E da TAG Heuer Porsche a partir de agora e apoiar meus colegas com a minha experiência. O conceito de Fórmula E é muito interessante e é diferente das séries tradicionais de automobilismo, uma tarefa nova e empolgante pela qual estou realmente ansioso. Claro, também é ótimo ver tantos rostos familiares do meu tempo na LMP1 e trabalhar novamente com a equipe ", diz Pascal Zurlinden.





Mantendo o Porsche 99X Electric na família





"Hoje é um dia importante. Com a estreia do Porsche 99X Electric, estamos dando um grande passo em direção à entrada da Porsche na Fórmula E. Estou realmente orgulhoso da nossa equipe, que demonstrou um alto nível de comprometimento com o projeto da Fórmula E. Agora, estou ansioso para ver o Porsche 99X Electric na pista de corrida ", disse Fritz Enzinger, vice-presidente Porsche Motorsport e Grupo Motorsport Volkswagen AG.





"Hoje, o Porsche 99X Electric se junta à lista dos carros de corrida históricos da Porsche", diz Pascal Zurlinden, diretor da fábrica de automóveis. "O nome e o design dão ao carro seu caráter primário e o trazem à vida. É um dia especial para todos que trabalharam muito no projeto Porsche Fórmula E nos últimos meses. "





Em termos de design, as cores tradicionais do automobilismo Porsche foram escolhidas para o carro de corrida de Fórmula E. Do ponto de vista de um pássaro, o emblema da Porsche é claramente visível em todo o sistema Halo. Como de costume, o formato de aplicar o nome é de três dígitos, que representam carros de corrida Porsche e carros esportivos de duas portas. O número mais alto, nove, foi usado duas vezes, para enfatizar novamente a importância do projeto de Fórmula E para a Porsche, enquanto o X representa uma abordagem inovadora e voltada para o futuro. O Porsche 99X Electric também serve como uma plataforma de desenvolvimento para futuros modelos de produção totalmente elétricos.





Fator decisivo: 'Porsche E-Performance Powertrain'





O desenvolvimento do trem-de-força da Porsche, o 'Porsche E-Performance Po-wertrain', desempenhou um papel central desde o início. Os regulamentos da Fórmula E estipulam um chassi padronizado e uma bateria padrão, enquanto as tecnologias da unidade são desenvolvidas pelos fabricantes. Os engenheiros puderam usar sua experiência no LMP1 ao desenvolver o trem-de-força Porsche Formula E. Com a tecnologia híbrida, foram lançadas as bases para a mobilidade elétrica.





"Em retrospectiva, lançamos a base para o futuro envolvimento da Porsche na Fórmula E durante o projeto LMP1. Usamos as informações obtidas durante esse período no desenvolvimento do trem-de-força Porsche Formula E. Nos concentramos em construir um trem-de-força altamente eficaz com o mais alto nível de eficiência", afirma Mal-te Huneke, Líder Técnico do Projeto Fórmula E. A tecnologia de 800 volts usada na Fórmula E também é usada na produção em série do sistema totalmente elétrico do carro esportivo Porsche, o Taycan. Além disso, gerenciamento de energia e eficiência são as chaves do sucesso tanto na produção do Fórmula E quanto em série. É aqui que o motor síncrono entra em ação, o que tem um papel importante na otimização do conceito de acionamento.





"Nos últimos meses, conseguimos demonstrar a confiabilidade do trem-de-força Porsche Fórmula E na pista e no banco de testes. Estamos muito satisfeitos e otimistas nos preparativos finais para a primeira corrida", diz Huneke. "Nas próximas semanas, focaremos no desempenho do Porsche 99X Electric. Este é o próximo passo no caminho para a entrada da Porsche na Fórmula E ", diz Amiel Lindesay, que é, a partir de agora, chefe de operações da Fórmula E. A equipe da Fórmula E da TAG Heuer Porsche fará sua primeira aparição oficial em meados de outubro de 2019 no teste de Fórmula E em Valência (Espanha). "Tanto o Porsche 99X Electric vai para a pista pela primeira vez, com Neel Jani e André Lotterer no cockpit. Do ponto de vista operacional, será uma tarefa emocionante para todos os envolvidos. Um bom teste antes de disputarmos nossa primeira corrida de Fórmula E em novembro ", diz Lindesay.





TAG Heuer como Titular e Parceiro de Tempo





A TAG Heuer, fabricante suíça de relógios de luxo, é o parceiro de tempo da equipe Porsche Formula E, que disputará a 6ª temporada do Campeonato ABB FIA de Fórmula E com o nome 'Equipe TAG Heuer Porsche Formula E'. A Porsche e a TAG Heuer recordam a colaboração bem-sucedida no esporte. Com a parceria, as duas empresas estão abrindo novos caminhos na primeira série de corridas elétricas do mundo.





"A TAG Heuer está firmemente estabelecida no automobilismo há muitos anos e já comemorou muitos sucessos com a Porsche. Estamos realmente ansiosos para receber a TAG Heuer como nosso parceiro mais uma vez. No Campeonato de Fórmula E da ABB FIA, agora aproveitaremos os sucessos anteriores em um ambiente altamente inovador e escreveremos o próximo capítulo da história do automobilismo ", diz Carlo Wiggers, diretor de gerenciamento de equipe e relações comerciais da Porsche Motorsport.





Novos e antigos parceiros para a entrada na Fórmula E





A equipe de Fórmula E da TAG Heuer Porsche disputará sua primeira temporada no Campeonato ABB FIA de Fórmula 2019/2020 com um total de 12 parceiros. "Estamos muito orgulhosos de ter muitos parceiros de longa data agora no projeto da Fórmula E. São parcerias especiais que cresceram ao longo dos anos e é por isso que estamos ainda mais satisfeitos por muitos deles se juntarem a nós na Fórmula E. E agradecemos nossos novos parceiros. Estamos realmente ansiosos por nossa colaboração futura ", enfatiza Wiggers.





Ao entrar na Fórmula E, a Porsche também está abrindo novos caminhos a partir de uma perspectiva comercial. Esse ambiente é direcionado a um público-alvo jovem, com uma mente diferente e orientada para o digital. "Essa esfera nos permite explorar o que os clientes esperam dos veículos e da mobilidade em geral, agora e no futuro, também em termos de produtos e serviços inovadores", diz Wiggers.





Juntamente com a TAG Heuer, a ANSYS, especialista em software de simulação, é uma nova corporação ativa que se une internacionalmente à Fórmula E como parceiro oficial de tecnologia. A Vodafone também participa como Parceiro de Comunicação, que vê expandir sua parceria com a Porsche. A ExxonMobil está fornecendo suporte à sua marca Mobil como Parceira Tecnológica, com fluidos recentemente desenvolvidos para acionamento elétrico, e está envolvida no desenvolvimento do Porsche 99X Electric. A renomada casa de moda Hugo Boss, de Metzingen, como parceira global de roupas da Porsche Motorsport, equipará o time de Fórmula E da TAG Heuer Porsche e trará a parceria a um novo nível, tanto na pista de corrida quanto na oficina.





A fabricante de iluminação TRILUX também continua sua parceria - como Parceira oficial de iluminação da equipe - e, ao lado da cervejaria C. & A. VELTINS, também estará envolvida na Fórmula E. Como parceiro técnico da equipe de equipamentos de corrida resistentes a fogo e sapatos e malas, a Porsche será equipada pela Puma, a corporação de estilo de vida esportiva globalmente ativa de Herzogenaurach, com produtos fundamentais.





A fabricante de pneus Michelin, como parceira de longa data da Porsche Motorsport, também se juntará à equipe na Fórmula E. O fornecedor de ferramentas Hazet, o Hospitality Partner Red Bull e o Helmet Partner Stilo fornecerão o suporte necessário para a equipe.





Porsche na Fórmula E





Depois de mais de 30 anos, a Porsche retorna às corridas monoposto. A entrada na Fórmula E e a reestruturação que acompanha o envolvimento no automobilismo são derivadas da estratégia da Porsche de 2025. Além dos carros esportivos tradicionais de estrada GT, carros esportivos totalmente elétricos também estão firmemente ancorados na estratégia. Ambos devem se refletir no mundo Porsche do automobilismo no futuro. Grande parte da "Missão E" da empresa também é a presença e o sucesso no automobilismo com carros de corrida com tração elétrica. Em termos de tecnologia híbrida e, portanto, de e-drive, as corridas e a produção se enriquecem na Porsche há cerca de uma década: o primeiro carro de corrida híbrido, o 911 GT3 R Hybrid de 2010, foi desenvolvido no 918 Spyder. Em parte, o 918 foi a base do 919 Hybrid, que por sua vez influenciou o desenvolvimento do trem-de-força Porsche Formula E e do Porsche Taycan.