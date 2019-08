Dupla do Corinthians Rally Team está em contagem regressiva para o Sertões

Dupla representará o Estado do Maranhão na categoria Carros (Ale Moreira/DFotos)









Desbravar um roteiro de mais de 4.800 quilômetros por seis estados do país, em oito etapas, será o desafio da dupla Fernando Couto/João Afro #320, do Corinthians Rally Team. Representantes do Estado do Maranhão no grid dos carros, do maior rali das Américas, vão acelerar a partir deste domingo, 25, dia da largada em Campo Grande (MS). A 27ª edição do Rally dos Sertões passará por mais cinco estados (Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e Ceará) e termina em 1/9 em Aquiraz, região da Grande Fortaleza.





A dupla foi formada no início da temporada e vai competir pela categoria Pró Brasil com uma Mitsubishi L200 Triton RS. “Estamos indo para o Sertões em uma nova categoria superior as demais que já competimos, primeiramente com objetivo de completar todos os dias e também brigar por um bom resultado até a etapa final. O carro estava em desenvolvimento e o grande teste será na prova”, diz o piloto mais conhecido como Fernandão, em sua terceira participação na competição.





Já o navegador de São Luís (MA) segue para a quinta edição e comemora as novidades. “Fiquei muito feliz com o convite do Fernando para formar a dupla e, isto, aliado a participação na primeira equipe de rali do Sport Club Corinthians, justamente no ano no qual o Sertões ganhou nova roupagem é desafiador demais”, explica Afro, que completa: “E disputar mais uma vez o maior rali do país com o apoio do governo maranhense é muito gratificante. Vamos lutar para retribuir com um bom resultado.”





Couto e Afro chegam nesta quinta-feira em Campo Grande, quando acontecem as vistorias técnicas e, no sábado, 24 pela manhã disputam o Prólogo, a tomada de tempo que define a ordem de largada para o 1º dia do Sertões. A edição 2019 conta com um grid de 187 veículos (60 carros, 66 motos, 55 UTVs e seis quadriciclos). Os competidores terão apoio da maior equipe do grid, a FD Rally Team.





Link vídeo - dupla durante uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country que serviu para testar as modificações do carro antes do Sertões (Créditos: Corinthians Rally Team) https://bit.ly/2KNYcsM





A dupla Fernando Couto/João Afro, é uma das três representantes da equipe Corinthians Rally Team no Sertões. Eles contam com o apoio do Governo do Maranhão, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, e também da Cacique Pneus, Goodyear, OMP Racing. Mais informações no Facebook: @corinthiansrallyteam, Instagram: @rallytimao e www.rallytimao.com.br





Roteiro Rally dos Sertões 2019 – 24/8 a 1º/9





24/08 – Prólogo - Campo Grande/MS





1ª etapa – 25/08

Campo Grande – MS/ Costa Rica – MS

Trecho Cronometrado– 415km

Total: 487km





2ª etapa – 26/08

Costa Rica – MS/ Barra do Garças – MT

Trecho Cronometrado – 530km

Total: 639km





3ª etapa – 27/08

Barra do Garças – MT/ São Miguel do Araguaia – GO

Trecho Cronometrado – 420km

Total: 727km





4ª etapa – 28/08

São Miguel do Araguaia – GO/ Porto Nacional – TO

Trecho Cronometrado – 277km

Total: 571km





5ª etapa – 29/08 (Maratona)

Porto Nacional – TO/ São Félix do Tocantins – TO

Trecho Cronometrado – 300km

Total: 435km





6ª etapa – 30/08

São Félix do Tocantins – TO/ Bom Jesus – PI

Trecho Cronometado – 540km

Total: 542km





7ª etapa – 31/08

Bom Jesus – PI/ Crateús – CE

Trecho Cronometrado – 320km

Total: 941km





8ª etapa – 01/09

Crateús – CE/ Aquiraz – CE

Trecho Cronometrado – 30km

Total: 405km