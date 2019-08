Em nota, Figueirense informa pagamento de funcionários e categorias de base

(Foto: Robson Boamorte)









Em nota oficial, o Figueirense afirmou que pagou as pendências salariais dos funcionários e jogadores da base sub-15 e sub-17. Essa era uma reivindicação dos atletas para voltarem aos treinamentos. Agora, resta quitar as dívidas com o time sub-20 e profissional. Ainda de acordo com a nota "pendências anteriores serão equacionadas a partir de negociações pontuais".





A empresa Elephant, que comanda o futebol do clube desde 2017, reiterou que os débitos com o elenco serão quitados até o dia 28 de agosto, conforme o termo de compromisso assinado no final de julho.





Com a medida do clube, a tendência é que os jogadores voltem aos treinamentos após seis dias de greve. Nesse período, o Furacão perdeu para o Cuiabá por W.O. após se recusar a entrar em campo na terça-feira, na Arena Pantanal. Com isso, a equipe perdeu por 3 a 0 e deve ser punido com multa que vai de R$ 100 a R$ 100 mil.





A reapresentação dos atletas está marcada para esta quinta-feira à tarde, no Orlando Scarpelli. A próxima partida do Figueirense está marcada para sábado, contra o CRB, em casa, às 19h (horário de Brasília), pela 18ª rodada.





Confira a nota na íntegra





Conforme ratificado no termo de compromisso assinado com a Associação Figueirense, o Figueirense Futebol Clube informa que a regularização dos pagamentos de 2019 segue sendo feita até o dia 28 de agosto.





Conforme o planejamento financeiro preestabelecido pela diretoria, o salário dos funcionários, incluindo os da sede e do Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela, foram colocados em dia nesta quinta-feira (22).





As categorias sub-15 e sub-17, que também estão trabalhando normalmente, receberam duas ajudas de custo neste dia (22). O mesmo vale para as respectivas comissões técnicas.





As pendências anteriores serão equacionadas a partir de negociações pontuais, como já ocorreram nas últimas semanas e foram aceitas por jogadores profissionais, como o volante Zé Antônio, e fornecedores.

Como ocorreu o W.O.

Os jogadores do Figueirense cumpriram a ameaça e não entraram em campo para enfrentar o Cuiabá na noite de terça-feira, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. Com isso, o Cuiabá venceu por W.O. (placar de 3 a 0), ficando com os três pontos da partida.





Por volta das 20h20, com 50 minutos de atraso em relação ao cronograma inicial, os jogadores do Figueirense deixaram o hotel em direção à Arena Pantanal. No vestiário, permaneceram por 40 minutos, enquanto os atletas do Cuiabá realizaram o aquecimento no gramado. Na sequência, voltaram ao veículo e foram embora, sem dar entrevistas.

Entenda a crise no Figueirense

O direito de imagem do elenco não é pago desde maio, enquanto o mês de julho, referente ao vencimento em carteira, também está pendente. Há, ainda, o não recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Denis conseguiu a rescisão indireta com o Figueirense no início do mês por este motivo. Dias depois, o clube derrubou a liminar concedida ao goleiro.





Uma notificação extrajudicial, assinada por 31 jogadores, foi enviada ao presidente da Elephant (gestora do futebol do clube), Cláudio Honigman, no domingo. Nela, o elenco manifestou a intenção de não treinar ou jogar até que os acertos sejam realizados. O clube, por outro lado, trata a paralisação como "falta ao trabalho".





Pelas redes sociais, os atletas se manifestaram. Na sexta, foi postada a imagem do escudo do Figueirense num fundo preto e a frase: "Paramos hoje, pela sobrevivência do amanhã". No dia seguinte, a mensagem relatou pressão e ameaça da diretoria para a retomada dos treinamentos. Além disso, todos colocaram a frase "somos todos líderes".





Em julho, o elenco ficou sem treinar por alguns dias pelo mesmo motivo. Na ocasião, o presidente prometeu quitar as pendências financeiras. A promessa evitou a possibilidade de W.O. diante do Vitória. Em seguida, a Elephant assinou um termo de compromisso com o Conselho Deliberativo do clube, garantindo que os atrasos iriam acabar. O aditivo no contrato não teve os termos divulgados.





