Em seu Sertões de estreia, Rosset se impressiona

Fernando Rosset e Fabrício Bianchini, no X Rally Ranger V8, vêm demonstrando evolução a cada etapa superada. Nesta quarta-feira (28), quarto dos oito dias de prova no Sertões, a dupla da equipe X Rally Team fechou o dia na terceira posição da classe T1 Brasil.





Na classificação geral entre os carros, Rosset e Bianchini aparecem na 11ª posição, terceiro na classe. E o piloto, que faz seu primeiro Sertões, disse se impressionar com a prova a cada dia.





“É um ambiente fantástico entre os competidores, com o público nos recebendo ao final de cada trecho. Eu não imaginava que era algo dessa magnitude”, destaca. “A cada dia que passa estou mais familiarizado com o carro e mais entrosado com o navegador, então tem sido uma experiência sensacional”, continuou.





Fernando diz que seu objetivo é fazer as etapas sem nenhum tipo de intercorrência. “A intenção é não descer do carro, sem se arriscar muito a furar um pneu ou quebrar alguma coisa em alguma pancada ou pedra maior. Como estou ganhando experiência, a ideia é ir evoluindo dia após dia”, completou.





A quinta etapa, em regime de maratona (em que as equipes não podem fazer manutenção nos veículos) terá 300 quilômetros Jalapão adentro, terminando na cidade de São Félix do Tocantins (TO).