Erlon de Souza e Isaquias Queiroz vão à final do C2 1000m e ficam perto de vaga para Tóquio 2020

Erlon e Souza e Isaquias Queiroz estão a uma prova de conquistar a classificação para os Jogos de Tóquio 2020. Nesta sexta-feira, os medalhistas olímpicos venceram com folga a bateria semifinal com 3m27s34 (quarto melhor tempo no geral) e garantiram presença na final do C2 1000m do Mundial de canoagem velocidade de Szeged, na Hungria.





A disputa por medalhas será às 7h03 (de Brasília) deste sábado, e os dois carimbam a vaga para o Brasil caso cheguem entre os oito primeiros. O SporTV3 transmite ao vivo.





- Fizemos um ótimo tempo, mas final é final. Vai na raça, vai no coração. Dá para subir um pouco mais. A gente baixou um pouco mais o tempo da eliminatória, mas no final começou a aliviar porque sabia que eles não tinham mais como passar a gente - disse Isaquias.





A vitória na bateria teve um sabor especial porque o barco brasileiro ficou à frente do cubano dos atletas Serguey Torres Madrigal e Fernando Dayan Jorge Enriquez. As duas parcerias eram as principais candidatas ao ouro no Pan de Lima, mas Erlon passou mal e precisou abandonar a prova, que caiu no colo dos adversários.





- Os cubanos são muito fortes no final, então fizemos de tudo para trazer a prova do zero aos 800m feita. Sabemos que se der muito mole eles sobem no final. Fizemos toda a prova liderando para a gente ter um certo conforto, e a gente conseguiu ter esse conforto - disse Erlon





Isaquías Queiroz e Erlon de Souza sobre disputa por pódio: "Final é final. Vai na raça, no coração"





A classificação no C2 1000m é estratégica porque garante também uma vaga para o país no C1 1000m, prova em que Isaquias também é medalhista olímpico e na qual ainda compete na Hungria. Na manhã desta sexta, nas eliminatórias, o brasileiro venceu a bateria que disputou com 3m52s95, o 12º tempo geral. Poupou fôlego e esforço justamente visando a prova em dupla horas depois.





Única mulher na delegação olímpica do Brasil em Szeged, Valdenice Conceição por pouco não conseguiu a classificação para a final do C1 200m. A brasileira precisava chegar entre as três primeiras para avançar à disputa por medalhas, mas cruzou a linha de chegada em quarto com 47s17, 10º melhor tempo geral.





- A gente fez uma boa prova e está no caminho certo. Acho que foi um trabalho 88% pela falta de condições de alto rendimento que a gente não tem. Mas com a estrutura que a Prefeitura de Maraú nos proporcionou, isso nos deu força de vontade de treinar e chegar no Mundial e representar o Brasil bem. Não foi um resultado expressivo, seria bom chegar na final A. Não deu, mas a gente lutou - disse Valdenice.





A classificação olímpica ainda é possível para a baiana. A próxima chance será em março, no Pan-Americano de canoagem, em Val Paraíso, no Chile. Em Szeged ela volta à raia às 4h20 (de Brasília) deste sábado para a final B.





Valdenice Conceição fez 10º tempo geral da semi: "Saber que o trabalho está sendo bem feito dá um gás a mais"





