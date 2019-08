Federação francesa multa o PSG por bandeiras ofensivas exibidas pela torcida contra Neymar

(Foto: Franck Fife/AFP)









As faixas e bandeiras ofensivas contra Neymar, exibidas pela torcida do PSG na primeira rodada do Campeonato Francês, renderam um pequeno prejuízo para o clube. A equipe de Paris foi multada em € 2 mil (R$ 8,9 mil) pela Federação Francesa de Futebol (FFF) por conta do comportamento de seus torcedores no duelo contra o Nimes, quando os fãs mostraram frases de ofensa ao brasileiro.





Segundo o comunicado da FFF, houve a "instalação de uma faixa ofensiva" e "uso de dispositivos pirotécnicos" - os famosos sinalizadores, utilizados por um grupo organizado de fãs nas arquibancadas do Parque dos Príncipes.





A estreia do PSG na Ligue 1 foi marcada pelas ofensas dos ultras parisienses contra Neymar, envolvido em negociações para saída do clube francês. Os torcedores mostraram faixas com dizeres como "Neymar, vaza daqui" e também gritaram xingamentos para o craque brasileiro, como um coro de "hijo de p...".





A torcida do PSG está insatisfeita pela postura do brasileiro no retorno ao clube francês. Depois de ser pivô de polêmica por uma divergência quanto à data de sua volta aos treinamentos, em julho, Neymar deixou claro seu desejo de deixar o Parque dos Príncipes e vem sendo disputado por Barcelona e Real Madrid, ainda tendo futuro indefinido.





