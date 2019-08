Firmino marca, Liverpool vence Burnley e se isola na liderança do Campeonato Inglês

Com direito a um gol de Roberto Firmino, o Liverpool venceu sem sustos o Burnley por 3 a 0, fora de casa, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Além do brasileiro, que chegou a marca de 50 gols na Premier League, Mané e Wood (contra) fizeram os outros gols dos Reds.





Com o resultado, o Liverpool se manteve com 100% de aproveitamento e chegou a 12 pontos e lidera de forma isolada o Campeonato Inglês. Além disso, foi a 13ª vitória consecutiva na Premier League (quatro na atual temporada mais nove da temporada passada), um recorde na história dos Reds. Na próxima rodada, dia 14/9, o time do técnico Jurgen Klopp, que pela primeira vez na temporada saiu de campo sem ser vazado, recebe o Newcastle em Anfield. Clique aqui e veja todos os resultados, próximos jogos e classificação atualizada do Campeonato Inglês.





Convocados para os amistosos do Brasil contra Peru e Colômbia em setembro, Roberto Firmino e Fabinho foram titulares. O volante teve atuação firme na proteção à zaga e ainda arriscou um arremate. Já Firmino foi um dos melhores em campo. Deu a assistência para Mané fazer o segundo gol do Liverpool na partida. Arriscou um voleio no segundo tempo, mas a bola saiu fraca. No entanto, minutos depois, acertou belo chute de chapa e fechou o marcador. Foi o 50º gol de Roberto Firmino na Premier League, único brasileiro a alcançar tal marca (ele já havia ultrapassado na temporada passada Coutinho, que fez 41, como maior artilheiro brasileiro do Inglesão).





Globo Esporte