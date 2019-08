Flamengo acerta venda de Cuéllar para o Al Hilal por R$ 34 milhões

Chegou ao fim a passagem de Gustavo Cuéllar pelo Flamengo. O colombiano acertou nesta sexta-feira a ida para o Al Hilal por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões). O clube árabe aguardou até o fim da janela, superou a concorrência do Bologna e recebeu o "sim". O Rubro-Negro detém 70% dos direitos econômicos, mas entrou em acerto com o Deportivo Cali para levar mais porcentagem.





A corrida do Al Hilal era para acertar os detalhes da transferência e poder contar com Cuéllar antes do fechamento da janela, neste sábado. Depois de se despedir dos companheiros no Ninho do Urubu, o volante viajou para a Arábia Saudita para assinar o novo contrato.





Cuéllar, Flamengo e Al Hilal já tinham se acertado desde o início da semana passada, com pagamento de 5 milhões de euros à vista e 2,5 milhões em janeiro. A entrada do Bologna na disputa, no entanto, fez com que o volante ficasse balançado pelo sonho de atuar no futebol europeu - mesmo que a oferta envolvesse valores menores.





O colombiano pediu que o Rubro-Negro esperasse e escutasse os italianos enquanto fazia a opção, mas o Bologna retirou-se da disputa há cerca de uma semana.





Neste período, a diretoria carioca até estudou alternativas para desfazer o cenário e manter o jogador, mas logo percebeu que não seria possível. Após ter dado o "sim" ao Hilal, a saída se tornou iminente e a dúvida passou a ser somente o destino.





Os árabes publicaram um vídeo nas redes sociais com uma bandeira da Colômbia em seu estádio. Pouco depois, ainda postaram uma camisa com o nome de Cuéllar, confirmando a assinatura de contrato.





No meio das negociações, Cuéllar atuou no 4 a 1 sobre o Vasco pelo Brasileiro e no 2 a 0 sobre o Internacional pela Libertadores, mas pediu para não viajar para o jogo contra o Ceará no último domingo. A diretoria optou pelo afastamento, mas dias depois reintegrou o volante, que entrou em campo no Beira-Rio no jogo da classificação para a semifinal. O colombiano deixa o Flamengo com dois títulos cariocas (2017 e 2019), 170 partidas e dois gols marcados.





Globo Esporte