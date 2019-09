Fluminense chega a acordo para venda de Pedro à Fiorentina

(Foto: Agência Estado)









O Fluminense chegou a um acordo para a venda do atacante Pedro para a Fiorentina, da Itália. O acerto foi alcançado na noite deste sábado em reunião entre a direção tricolor e estafe do jogador de 22 anos. Um representante do atleta na Europa fez o contato direto com o clube italiano.





Para a concretização da transferência, ainda é preciso que Pedro siga para a Europa para fazer exames médicos e assinar contrato. O centroavante embarca neste domingo. A informação do acordo foi dada inicialmente pelo jornalista italiano Gianluca di Marzio e confirmada pelo GloboEsporte.com.





Ainda não há a confirmação dos valores da negociação. Mas o GloboEsporte.com apurou que o Fluminense aceitou reduzir o desejo inicial de € 15 milhões para cerca de € 12 milhões (R$ 54,6 milhões na cotação atual) em troca da manutenção de um percentual maior em futura venda. O Fluminense detém 50% dos direitos econômicos do atacante, enquanto o Artsul, clube-empresa de Nova Iguaçu-RJ, tem direito à outra metade.





O presidente Mário Bittencourt esteve acompanhado de outros dirigentes tricolores na reunião que definiu o acordo. Celso Barros não esteve presente. O vice-presidente do clube resistiu à saída do atacante em razão do prejuízo técnico em um momento que o clube encontra-se na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.





Pedro não esteve em campo na eliminação do Fluminense para o Corinthians, na noite da última quinta-feira, pela Sul-Americana. O camisa 9 está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita. Nesta semana, começou os trabalhos no campo. Ele chegou a treinar no CT do clube neste sábado.





Em junho deste ano, o Flamengo chegou a oferecer € 10 milhões por 70% dos direitos econômicos do atacante, mas o presidente Mário Bittencourt foi irredutível em não negociar o atacante com o arquirrival.





No ano passado, o então mandatário Pedro Abad chegou a recusar quatro propostas pelo jogador, duas do Bordeaux-FRA (€ 8,5 milhões e € 12 milhões) e duas do Monterrey-MEX (€ 15 milhões e € 20 milhões). Na época, havia uma venda encaminhada para o Real Madrid por € 18 milhões + bônus de performance, que acabou não concretizada em razão da lesão no joelho que afastou o jogador dos campos por oito meses.





Revelado pelo Fluminense, Pedro subiu aos profissionais em 2016 e teve como grande temporada o ano de 2018, quando foi artilheiro do time, virou ídolo da torcida e chegou a ser convocado para a seleção brasileira - mas acabou cortado em razão da lesão. O camisa 9 retornou aos gramados este ano e disputou 14 jogos pelo Tricolor, marcando cinco gols. Participou também da conquista do Torneio de Toulon pela seleção olímpica. Caso a negociação seja concretizada, sua última partida com a camisa do Flu terá sido contra o Atlético-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão.





Globo Esporte