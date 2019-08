Grupo Bradesco Seguros abre inscrições para o Circuito da Longevidade no Rio de Janeiro

Pelo nono ano consecutivo, a cidade do Rio de Janeiro receberá mais uma temporada do Circuito da Longevidade, patrocinado pelo Grupo Bradesco Seguros. No domingo 15 de setembro, cerca de seis mil atletas profissionais e amadores vão correr (6 km) ou caminhar (3 km) em um dos principais cartões postais da capital carioca: a Praia de Copacabana. As inscrições já estão disponíveis, no site: www.vivaalongevidade.com.br





"O Circuito da Longevidade tem o papel de mostrar a longevidade como algo positivo para a vida das pessoas. O nosso principal objetivo é transmitir a mensagem que, independentemente da idade ou condição física, é possível ter uma vida ativa e saudável por meio do esporte", destaca Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.





Neste ano o evento terá um sabor ainda mais especial para a Bradesco Seguros, a partir do marco na história do Grupo com o lançamento de sua nova e moderna sede no Rio de Janeiro, sua cidade-natal. Localizado na Região Portuária, o prédio de 20 andares padrão Triple A reúne mais de 3 mil funcionários e preenche todos os quesitos das certificações internacionais de sustentabilidade.





O Circuito também conta com a participação de pessoas com deficiência, trazendo acessibilidade a uma largada diferenciada, que ocorre antes da largada oficial. A prova de corrida tem caráter competitivo, com participação de atletas brasileiros e estrangeiros. Os cinco primeiros colocados recebem R$ 23 mil em prêmios, divididos da seguinte forma: R$ 5 mil (1º colocado), R$ 3 mil (2º), R$ 2 mil (3º), R$ 1 mil (4º) e R$ 500 (5º lugar). Já a caminhada, conta com participantes de todas as idades e é indicada às pessoas que ainda não praticam atividade física com regularidade.





Os longevos recebem destaque especial na cerimônia de premiação: os cinco mais bem colocados na corrida de 6km são homenageados no palco, com troféus e medalhas. O atleta Lucio Diniz de 76 anos, também conhecido como "Seu Lúcio", está quase batendo a marca de 800 corridas pelo Brasil. Só pela Bradesco Seguros, já correu mais de 90 vezes. Este atleta mineiro – que começou a correr após se aposentar, aos 55 – investia do próprio bolso para participar de corridas em cidades como Ribeirão Preto até tornar-se, há 10 anos, um dos personagens mais populares do Circuito da Longevidade.





O Grupo Segurador também tem um time de atletas de elite que participa do Circuito. Atualmente, Adriana Cristina é a representante feminina e já acumula, tanto em pistas como nas ruas, títulos e marcas nacionais e internacionais. A Bradesco Seguros também conta com os gêmeos Cosme e Damião, patrocinados pela Bradesco Seguros. Damião começou a correr tardiamente, aos 23 anos. Hoje é considerado um dos fundistas mais completos do Brasil. Ele é irmão do também corredor Cosme, que em 2015 participou do Campeonato Pan-americano de Cross country, na Colômbia. Cosme tem se destacado nas provas nacionais e, principalmente, no Circuito da Longevidade.





A Bradesco Seguros se preocupa em deixar um legado para a cidade que o recebe: o valor da renda obtida com as inscrições é destinado a uma entidade de cunho assistencial indicada pela Prefeitura local. Desde 2007, mais de 3,6 milhões já foram distribuídos. Além do Rio de Janeiro, a temporada 2018/19 do Circuito da Longevidade ainda passará por Porto Alegre.

Kits de participação

A entrega dos kits de participação para a etapa do Rio de Janeiro ocorrerá nos dias 13 e 14 de setembro (sexta-feira e sábado, respectivamente). Os inscritos deverão comparecer a Praia de Copacabana, na altura da Praça do Lido (local do evento), das 9 às 17h, e retirar o seu kit. Na ocasião e na data das provas, os participantes poderão realizar, gratuitamente, avaliação física e teste de pisada.





Todas as etapas do Circuito da Longevidade contam com um bicicletário especial do "Movimento Conviva", iniciativa do Grupo Bradesco Seguros para incentivar a convivência harmoniosa entre ciclistas, motoristas, motociclistas e pedestres.





Serviço: Circuito da Longevidade Bradesco Seguros – Etapa Rio de Janeiro





Data: 15 de setembro de 2019;

Local: Praia de Copacabana (altura da Praça do Lido) – Rio de Janeiro;

Horário da largada: às 7h00 (corrida) e às 8h30 (caminhada);

Valores: de R$30 (corrida) a R$7,50 (caminhada, meia);

Confira os valores para cada faixa etária em: www.vivaalongevidade.com.br