Janeth Arcain entra oficialmente para o Hall da Fama do basquete

Aos 50 anos, Janeth Arcain entrou oficialmente para o Hall da Fama do basquete nesta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Campeã mundial e duas vezes medalhista olímpica com a seleção brasileira, a paulista recebeu a homenagem em Pequim, na China, durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo masculina de basquete. Janeth se junta a outros cinco brasileiros que já integravam o seleto grupo: Hortência, Magic Paula, Amaury Pasos, Oscar Schmidt e Ubiratan.





Janeth recebeu a indicação para integrar a Classe de 2019 do Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete no fim de março. Marcada pela discrição, a carreira de 24 anos de Janeth foi repleta de façanhas: ouro no Pan de Havana 1991, ouro no Mundial da Austrália 1994, prata na Olimpíada de Atlanta 1996 e bronze na Olimpíada de Sydney 2000. Janeth é a terceira maior cestinha da seleção, com 2.247 pontos.





Janeth também desbravou quadras nunca antes experimentadas por uma brasileira. Ousou se infiltrar entre as estrelas da liga norte-americana de basquete, a WNBA, e conquistou quatro títulos com o Houston Comets, time que defendeu entre 1997 e 2005. É, até hoje, a estrangeira que detém anéis de campeã no torneio. Pelo que fez nos EUA, em 2015 ela já havia sido indicada para outro Hall da Fama exclusivamente voltado ao basquete feminino e que tem sede em Knoxville, no Tennessee.





Janeth se aposentou em 2007 e, mesmo em sua última partida, ajudou a seleção brasileira a subir em um pódio. Conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Em 2016, teve uma nova experiência olímpica no Rio, dessa vez como "prefeita" da Vila dos Atletas dos Jogos.





Desde que deixou as quadras, Janeth passou a se dedicar a outro tipo de assistência. Ela tem comandado o instituto que leva seu nome, criado em 2002 e que usa o esporte como ferramenta para ajudar a educação de crianças e adolescentes - o projeto, cuja base fica em Santo André (SP), está espalhado em outras quatro cidades do país.





Quem também participou do evento na China nesta sexta foi Oscar Schmidt. O Mão Santa discursou durante a cerimônia do Hall da Fama.





Confira a Classe de 2019 do HOF





Jogadores





Janeth Arcain (Brasil)

Margo Dydek (Polônia)

Atanas Golomeev (Bulgária)

Alonzo Mourning (EUA)

Fabricio Oberto (Argentina)

Jose "Piculin" Ortiz (Porto Rico)

Mohsen Medhat Warda (Egito)

Jiri Zidek (República Tcheca)





Técnicos





Natalia Hejkova (Eslováquia)

Bogdan Tanjevic (Montenegro)

Mou Zuoyun (China)





Globo Esporte