Jogadores do Figueirense rebatem diretoria: “Únicos culpados pelo W.O.”

(Foto: Olímpio Vasconcelos)

Os jogadores do Figueirense rebateram a diretoria após a partida contra o Cuiabá, que não aconteceu e o clube sofreu W.O após os jogadores do alvinegro se recusarem a entrar em campo. Os atletas cobram o pagamento de salários atrasados e melhorias dentro do clube.





A diretoria do Figueira emitiu um comunicado responsabilizando os jogadores pelo ato de não entrar em campo.





“O Figueirense Futebol Clube comunica que a decisão de promover o W.O. na partida da Série B do Campeonato Brasileiro desta terça-feira, 20 de agosto, contra o Cuiabá, em Mato Grosso, é exclusiva dos jogadores profissionais relacionados para o confronto”, disse o comunicado.





Posteriormente, os jogadores emitiram uma nota rebatendo o comunicado da diretoria, dizendo que, para evitar o W.O contra o Cuiabá, foi solicitado pelos atletas a assinatura de um termo em que a diretoria se comprometesse a quitar os débitos até o dia 28 de agosto. Caso contrário, o presidente do clube Claudio Honigman deveria renunciar.





“Em repúdio à nota oficial do Figueirense, informamos que os únicos culpados pelo W.O são os diretores do clube, que além de não se comprometerem com os contratos assumidos, não abriram nenhum diálogo conosco durante todo esse tempo, não procuraram nenhuma forma de acordo. Apenas queriam que entrássemos em campo em troca de promessas. Promessas que já são descumpridas desde 2017”, afirma a nota.





Confira parte da nota oficial dos atletas





Havíamos decidido não viajar para Cuiabá se a questão não fosse resolvida até segunda feira. É importante deixar claro que desde a semana passada até hoje, ninguém da Diretoria Executiva nos procurou, nem para nós pagar, nem pra ao menos conversar. Houve apenas um contato do Conselho Deliberativo do clube, nos concedendo seu apoio.





Mesmo assim, acreditando que haveria ao menos um diálogo, decidimos viajar pra Cuiabá e aguardar que alguém do clube pudesse ao menos nos procurar para conversarmos. Ninguém, mesmo assim, nos procurou.





Demos prazo para que o clube efetuasse o pagamento de ao menos um salário de todos trabalhadores do clube, e não apenas aos atletas. Esse prazo se esgotou as 17hs de ontem.





Somente por volta das 20:30 é que foi aberto diálogo entre nosso advogado e o juridico do clube. A pedido deles, fomos para o Estádio aguardando que alguém da Diretoria nos procurasse. Ninguém nos procurou.





Mesmo assim, fomos para o Estádio e fizemos uma nova proposta. Aceitaríamos que o clube pagasse todos os valores até dia 28/08, desde que o Presidente assinasse documento se comprometendo oficialmente a pagar os valores e, se não pagasse até esta data, ele renunciaria.





A Diretoria Executiva foi taxativa ao mencionar que não assinariam tal documento. O clube não se comprometeu com nada. Nenhuma das nossas exigências foram cumpridas. E estas eram as mais simples possível.