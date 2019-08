Manchester City oscila mas vence o Bournemouth por 3 a 1 no Campeonato Inglês

(Foto: Russell Cheyne/Reuters)









O placar de 3 a 1 esconde as dificuldades que o Manchester City teve para vencer um freguês antigo. O Bournemouth sofreu sua nona derrota em nove jogos contra o City pela Premier League, só que o time da casa vendeu caro o resultado neste domingo, pela terceira rodada. Agüero marcou duas vezes e Sterling fez o outro gol do City. Harry Wilson, com uma linda cobrança de falta, descontou para os anfitriões, que deram trabalho à insegura defesa da equipe de Manchester, salva pelo menos duas vezes pelo goleiro brasileiro Ederson.





Com a vitória, o Manchester City chega a sete pontos em três rodadas, atrás apenas do líder Liverpool e podendo ainda sem alcançado pelo Tottenham na rodada. O Bournemouth fica ali no meio, com quatro pontos. Confira a tabela atualizada.





Os dois cartões amarelos para Walker e Ederson, em 12 minutos de jogo, indicavam que a defesa do City não estava em um bom dia. Mas o ataque cumpriu seu papel, e parecia que não seria difícil confirmar o favoritismo. Aos 14, De Bruyne errou o chute mas a bola sobrou para Agüero abrir o placar. Aos 42, Sterling recebeu de David Silva, dominou e bateu para chegar a cinco gols na Premier League, voltando à artilharia ao lado de Pukki, do Norwich City. Passeio à vista? Nada disso.





O Bournemouth descontou nos acréscimos do primeiro tempo, com uma falta perfeita cobrada por Harry Wilson, que tinha acabado de entrar no lugar do lesionado Daniels. Ederson só não pegou porque era realmente indefensável. De resto, o goleiro brasileiro foi responsável por salvar a confusa defesa do City. O jogo ainda estava 1 a 1 quando ele tirou, com o rosto, o chute à queima-roupa de Smith, após falha incrível de Otamendi. No início do segundo tempo, Callum Wilson recebeu livre na área e parou em nova defesa de Ederson. O gol de Agüero, aos 18, aproveitando bate-rebate na área do Bournemouth, trouxe enfim tranquilidade ao City, mas ainda houve tempo para nova intervenção de Ederson, saindo aos pés de Solanke, nos minutos finais.





