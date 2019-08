Manchester United condena insultos racistas a Paul Pogba: “Tolerância zero”

Em um comunicado oficial, o Manchester United condenou os insultos racistas dirigidos a Paul Pogba. Os atos deploráveis atos ocorreram nas redes sociais logo após o francês perder um pênalti na partida contra o Wolverhampton na última segunda-feira.





- Os indivíduos que expressaram estes pontos de vista não representam os valores do nosso grande clube e é encorajador ver a vasta maioria dos nossos torcedores a condenar esta situação nas redes sociais. O Manchester United tem tolerância zero para com qualquer forma de racismo ou discriminação, e um compromisso de longo prazo em lutar contra isso através da iniciativa #AllRedAllEqual. Iremos trabalhar para identificar os poucos envolvidos nestes incidentes e tomar as mais duras medidas ao nosso alcance. Também encorajamos as empresas de redes sociais a tomar medidas – diz o comunicado.





