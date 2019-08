Martine Grael e Kahena Kunze são bicampeãs do evento-teste para Tóquio 2020 em Enoshima, no Japão

(Foto: World Sailing)









As campeãs olímpicas de vela Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram a medalha de ouro no segundo evento-teste na raia olímpica para Tóquio 2020, em Enoshima, no Japão. A competição, que começou no último dia 17, contou com 12 regatas além da medal race, disputada na madrugada desta quarta-feira, 21/08. As brasileiras garantiram o bicampeonato da prova com 57 pontos perdidos. A dupla da Noruega Helene Naess e Marie Ronningen somaram 62 pontos e ficaram com a prata. Completando o pódio da classe 49er FX, as inglesas, Saskia Tidey e Charlotte Dobson, também com 62 pontos, levaram o bronze.





"As condições esses dias foram bem variáveis! Pegamos desde ondas no começo, com o swell ainda do tufão, até vento de terra rondado. Foi uma semana bem batalhada. Cada ponto foi muito bem velejado e a medal race foi suada! Conseguimos mater uma média muito boa, ganhando apenas 1 regata das 12. Foi mais puxado nos acostumar com o calor vindo do Peru, onde disputamos o Pan. Mas fizemos um ótimo trabalho metal para nos mantermos inteiras para essa semana! Estamos muito felizes com o resultado. Agora é descansar, porque em 4 dias temos mais um campeonato aqui no Japão", comenta Kahena.





"Tenho muito orgulho dessa menina/mulher de coração forte do meu lado. Não só corremos esse campeonato super cansadas fisicamente, como mentalmente também, o que faz cada erro mais difícil de superar. Tivemos a maturidade de não descontar uma na outra e concentrar para a próxima regata. Na nossa medal race, depois de uma largada escapada, voltamos, mantivemos a serenidade e o resultado foi só recuperação. Conseguimos não só uma medalha no evento-teste. Conseguimos o ouro, que deu um gostinho super especial depois dessa semana tão suada. Contar que ela aguentou bravamente os dias mais duros, mar grande de um final de tufão, dias com quatro regatas, calor intenso e ainda adaptando ao fuso é pouco! Admiração braba", conta Martine.





As brasileiras ficam ainda mais uns dias no Japão para disputar a etapa da Copa do Mundo de Vela, na mesma raia, a partir do dia 25/08. Vale lembrar que na temporada de 2019, Martine Grael e Kahena Kunze já conquistaram a Mindwinter, a etapa de Miami Copa do Mundo de Vela, o Troféu Princesa Sofia, na Espanha, o Campeonato Europeu, na Inglaterra, e os Jogos Pan-Americanos, em Lima.





ZDL