Martine Grael e Kahena Kunze vencem na estreia na Copa do Mundo de Vela em Enoshima, no Japão

As campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze começaram muito bem na etapa da Copa do Mundo de Vela de Enoshima, no Japão. Ainda com a lembrança do ouro da semana passada no Ready Steady Tokyo, o evento teste olímpico, Martine e Kahena não poderiam ter pedido por um dia melhor na tentativa de manter o mesmo resultado da última competição, na mesma raia. A dupla venceu as duas regatas desta terça-feira, 27/08, na classe 49erFX e lidera a flotilha com 2 pontos. Kimberly Lim e Cecilia Low, de Singapura, e as irmãs espanholas Carla e Marta Munté Carrasco estão empatadas com 8 pontos na 2a e na 3a posição





Com tantas vitórias na raia que vai sediar as regatas de Vela nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Martine e Kahena despontaram como as favoritas para conquistar o bicampeonato no principal evento esportivo do mundo. Porém, a dupla segue com o pé no chão e sabe muito bem que tudo pode acontecer na Baía de Sagami, em Enoshima.





"O sucesso da semana passada foi bastante questionável. As outras meninas velejaram muito bem e tivemos uma semana difícil", conta Martine. "Mas fomos consistentes, eu diria", complementa Kahena. “Nós só vencemos uma regata no evento-teste. As condições mudam muito aqui porque um dia há uma brisa do mar e a próxima vem da costa, então você tem que ser adaptável para ter sucesso", explica Kahena.





“Nossas parcerias de treino, Alex Maloney e Molly Meech, da Nova Zelândia, e as norueguesas, Helene Næss e Marie Rønningen estão super bem. As britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey também se saíram bem na semana passada. Há sempre algumas equipes com altos e baixos, então você sempre precisa estar preparado e ser cuidadoso", finaliza Kahena. .





A etapa de Enoshima Copa do Mundo de 2020 começou nessa terça, 27/08, e acontece até sábado, 30/08, quando serão disputadas as medalhas. Participam da competição 496 velejadores de 46 países em 10 classes olímpicas. Na classe 49erFX, de Martine e Kahena, 36 duplas estão no evento que será um grande termômetro para os Jogos Olímpicos do ano que vem.





Resultado Copa do Mundo de Vela - etapa Enoshima - 49erFX

1º) Martine Grael / Kahena Kunze (BRA) - 1/1 - 2pp

2º) Kimberly Lim / Cecilia Low (SIN) - 2/6 - 8pp

3º) Carla Carrasco / Marta Carrasco (ESP) - 3/5 - 8pp