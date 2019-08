Momento Parapan: Brasil chega a mais ouros no atletismo e natação nesta segunda-feira, 26

(Foto: Washington Alves/EXEMPLUS/CPB)

Os Jogos Parapan-Americanos continuam com tudo para o Brasil. A delegação chegou a mais ouros nesta segunda-feira (26) em diversas modalidades. Confira as principais conquistas (com informações do Globo Esporte):

Atletismo

Mateus Evangelista é ouro e Jonatan da Silva, bronze, nos 100m da classe T37. Tempo de 11s68 do Mateus é o novo recorde do Parapan.





A medalha de bronze de Fabrício Barros, do atletismo, foi a centésima do Brasil no Parapan. Sim, são 100 pódios em Lima já!





Verônica Hipolito conquista a prata nos 200 metros na classe T37.





Mais um Daniel, agora Daniel Mendes da Silva nos 400 metros T11. E o Brasil ainda levou a prata com Felipe de Souza. Dobradinha brasileira em Lima!

Natação

Nova dobradinha brasileira na piscina do Parapan de Lima. Matheis Rheine, ouro, e Wendell Pereira, prata, na prova dos 400m livre classe S11.





Nos 200 metros classe S14, Ana Soares foi prata e Beatriz Carneiro ficou com o bronze. Débora Carneiro, gêmea de Beatriz, ficou em quarto.





Mais uma dobradinha do Brasil! Joana Silva é ouro nos 50 metros livre na classe S5 (S3-S4). A prata ficou com Patrícia Pereira dos Santos.

Ciclismo

O Brasil conquistou sua primeira medalha no ciclismo neste Parapan. Marcia Ribeiro ficou na terceira posição da perseguição classe B, para atletas com deficiência visual. Canadá fez dobradinha com ouro e prata.

Futebol de 5

Com dois gols do craque Ricardinho e um de Gledson, o Brasil venceu o México por 3 a 0 no futebol de 5, para jogadores com deficiência visual. Foi a primeira vitória do Brasil no Parapan, após dois empates. Na quarta-feira os brasileiros enfrentam a Costa Rica, ainda pela primeira fase em Lima.

Tênis

Rejane Candida e Meirycoll Duval avançaram à semifinal da chave de duplas feminina do tênis em cadeira de rodas. Elas não tiveram trabalho e despacharam Maria Castillo e Carolina Moreno, do Peru, em 46 minutos: 6-0 e 6-0.





Na chave de simples masculina, Gustavo Carneiro caiu ante o melhor tenista do mundo, o argentino Gustavo Fernández, por 6-0 e 6-0.

Quadro de Medalhas

Até o momento, o Brasil lidera o quadro com 40 ouros, 39 pratas e 42 bronzes, com total de 121 medalhas até agora no Parapan.