Momento Parapan: Brasil mantém ponta no quadro de medalhas com 26 ouros

O Brasil começou os Jogos Parapan-Americanos de Lima com muita força. A competição começou na última quinta-feira (22) e o país já alcançou 21 ouros distribuídos no Judô, Atletismo, Tênis de Mesa e Natação.





Acompanhe as últimas informações do Brasil no Parapan neste domingo (25). As informações são do Globo Esporte, Olimpíada Todo Dia, Time Brasil e Organização Oficial do Parapan 2019:

Atletismo

Mais dois bronzes para o Brasil na Natação! Cecilia Araújo conquistou o bronze dos 100m costas S8, atrás da chilena Valentina Moreno e da mexicana Paola Nunez. Felipe Caltran trambém foi bronze, só que nos 100m peito SB14, atrás do canadense Nicholas Bennett e do argentino Elian Araya.





Mais um ouro para o Brasil! Mauro de Sousa quebrou o recorde parapan-americano do arremesso do peso F63. Peru ficou com a prata, e Colômbia com o bronze.





Mais uma prata para o Brasil! Yagonny de Sousa entrou na reta final na liderança, mas foi ultrapassado pelo chileno Mauricio Orrego nos 1.500m T46, para atletas com deficiências nos membros superiores. O Peru completou o pódio.

Natação

Mais um ouro para o Brasil! Phelipe Rodrigues conquistou o título dos 100m livre S10. A Argentina ficou com a prata e com o bronze.





Mais um bronze para o Brasil! Mariana Ribeiro faturou o bronze dos 100m livre S10, atrás apenas da colombiana Maria Zapata e da mexicana Stefanny Zapata.

Basquete em cadeira de rodas

O Brasil venceu Porto Rico por 80 a 64 na segunda partida do basquete de cadeira de rodas masculino dos Jogos Parapan-Americanos. O jogo, neste domingo (25), foi o primeiro de fato da seleção na competição, já que na estreia não tomou conhecimento do Peru ao marcar 105 a 25.

Futebol de 7

O Brasil encara um clássico neste domingo no Futebol de 7. A equipe enfrentou a Argentina e venceu pelo placar de 2 a 0, os dois gols de César Batista. Na estreia, a seleção goleou o Peru por 10 a 0.

Rugby

O Brasil venceu o Chile por 76 a 13 no torneio misto de rugby em cadeira de rodas, fechando a fase de classificação na terceira posição. Assim, o Brasil vai pegar o Canadá na semifinal da segunda-feira. Líderes da fase de classificação, os Estados Unidos encaram na outra semi o vencedor de Colômbia e Argentina, que ainda medem forças neste domingo.