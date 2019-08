Nadal tem grande atuação e despacha algoz de Federer na estreia do US Open

(Foto: Getty Images)









Em uma terça-feira marcada por zebras e eliminação de quatro top 10, Rafael Nadal não deu nem chances para uma queda precoce no US Open. O espanhol dominou as ações do início ao fim, teve grande atuação e despachou John Millman (60º do ranking), responsável pela eliminação de Roger Federer em 2018, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em 2h08, para avançar à segunda fase da competição.





Com o resultado, Nadal avança à segunda fase do US Open. Curiosamente, ele enfrenta outro jogador que já surpreendeu Roger Federer, no Masters 1000 de Miami de 2018, o também australiano Thanasi Kokkinakis (203º). O espanhol bateu o próximo rival no único encontro entre eles, no Aberto da Austrália de 2014.





Atual número 2 do mundo, Nadal precisa ao menos repetir a semifinal alcançada em 2018 para não perder pontos no ranking da ATP. Na ocasião, o espanhol sentiu uma lesão durante o jogo contra Juan Martin Del Potro e acabou desistindo quando perdia por 2 sets a 0.





No jogo desta terça-feira, Nadal resolveu a parada com grandes saques diante de Millman. O espanhol teve um índice de 80% dos pontos conquistados com seu primeiro saque. Desta forma, ele não sofreu uma quebra sequer, mesmo nos momentos de dificuldade, salvando as três chances que teve contra ele. Por outro lado, devolveu bem, pressionou a todo momento, e marcou nada menos que 40 pontos na devolução para conseguir o triunfo.





Globo Esporte