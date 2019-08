Nos pênaltis, Sorocaba põe fim ao sonho do Corinthians e vai em busca do tri mundial

(Foto: Guilherme Mansueto/Magnus Futsal)









O sonho do Corinthians de conquistar o mundo ficou pelo meio do caminho. Coube ao arquirrival Sorocaba o papel de vilão. Em uma semifinal eletrizante, a equipe do interior paulista derrotou o Timão nos pênaltis (3 a 1), após empates em 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação. Atual bicampeão do mundo, o Sorocaba decide a Copa Intercontinental de Futsal contra o Boca Juniors, neste domingo, às 8h (de Brasília), em Bangcoc, na Tailândia - o SporTV transmite ao vivo. Antes, às 5h, Corinthians e Barcelona jogam pelo terceiro lugar.

Higor carimba a trave

O jogo começou com o Sorocaba tendo a posse de bola. Aos seis minutos, Marinho recebeu na frente e tocou por cobertura rente ao travessão. O Corinthians respondeu segundos depois. Num contra-ataque rápido, Batalha serviu Higor, que mandou na trave com o goleiro Lucas batido. Aos 10, Batalha dominou na área e tentou a finalização. Lucas saiu do gol para salvar o Sorocaba.





Um minuto depois, o habilidoso Leozinho fez estrago pela direita e bateu de pé trocado. Tiago defendeu com o peito. Aos 15, Lucas arriscou de longe ao ver o goleiro corintiano adiantado. A bola passou perto do travessão. A dois minutos do intervalo, Charuto fez bela jogada individual e invadiu a área corintiana. Tiago saiu da meta para cortar de carrinho, no último momento de emoção da primeira etapa.

Leozinho abre o placar

O segundo tempo mal começou, e o Sorocaba abriu o placar. Após uma tabela envolvendo Rodrigo e Eder Lima, Leozinho concluiu sem chances de defesa para Tiago. Aos dois minutos, Tiago arrancou em velocidade até a área do Sorocaba e chutou forte. Lucas defendeu e ainda arriscou o chute da sua área, mandando para fora. Aos cinco, foi a vez de Matheus quase marcar para o Corinthians. Bem colocado, Lucas defendeu mais uma vez.





O Timão seguiu pressionando nos minutos seguintes. Aos 10, Murilo bateu no canto, e o goleiro sorocabano foi buscar de novo. No minuto seguinte, Deives recebeu na área e tocou para fora. Aos 13, foi a vez de Murilo encher o pé em cobrança de falta em dois toques. Lucas estava lá mais uma vez. A cinco minutos do fim, o técnico André Bié resolveu arriscar com Renatinho na função de goleiro-linha. A 16 segundos do término, a ousadia foi premiada, pois Caio empatou a partida, forçando a prorrogação.

Murilo perde pênalti

O tempo extra foi tenso com os dois times tendo dificuldades para superar as defesas. Somente aos três minutos do segundo tempo houve um lance de perigo, quando Eder Lima finalizou à direita de Tiago. Veio a decisão por pênaltis, e o Corinthians lançou o goleiro reserva Schutt, enquanto o Sorocaba manteve Lucas Oliveira. Melhor para o time do interior, que triunfou por 3 a 1, com gols de Rodrigo, Eder Lima e Leandro Lino. Pelo lado do Corinthians, Murilo desperdiçou a primeira cobrança e Daniel fez o de honra. O Sorocaba vai em busca do tri.





Sorocaba: Lucas, Rodrigo, Leandro Lino, Leozinho e Charuto. Entraram: Kevin, Eder Lima, Danilo Baron, Gleidson, Kevin, Walex, Pett e Marinho. Técnico: Ricardinho.





Corinthians: Tiago, Nenê, Rafa, Henrique e Deives. Entraram: Matheus, André, Daniel, Murilo, Batalha, Caio, Higor, Renatinho e Rafa. Técnico: André Bié.

Boca Juniors elimina o Barcelona

Na outra semifinal, o Boca Juniors surpreendeu ao eliminar o favorito Barcelona. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, o time argentino triunfou por 3 a 1 na prorrogação. Os gols do Boca foram marcados por Lucas, Santiago Basile e Andres Santos. Joselito descontou para os catalães, que vão jogar pelo terceiro lugar contra o Corinthians às 5h deste domingo.





