Pedala Tour oferecerá aula de zumba gratuita à população

Um dos grandes destaques do Pedala Tour 2019, que acontecerá em Ribeirão Preto, no dia 22 de setembro, é a Arena Pedala. O local contará com diversas atrações e serviços aos participantes. Uma delas é a aula de Zumba, que promete agitar o pessoal no Palco Pedala, a partir das 9 horas. Tanto a aula de dança como o alongamento serão oferecidos pela Cia Atlética Ribeirão Shopping





Outra novidade é a Arena de Educação no Trânsito, voltada para as crianças. Na arena, será montada uma minicidade cenográfica e haverá oficina sobre educação no trânsito com percursos cenográficos.





A Arena também contará com aluguel de 50 bicicletas, que poderão ser locadas pelo site do evento ou no dia do passeio. Além disso, também haverá uma Oficina de Bike para realizar pequenos reparos, caso alguma bicicleta seja danificada, e um carro reboque para realizar a remoção da bicicleta e/ou participante, se houver necessidade.





Além disso, o espaço irá oferecer uma área de saúde aos participantes, com análise clínica, avalição corporal, bioimpedância e orientação de treinamento.

Inscrição

A inscrição para participar do passeio é gratuita e pode ser feita até o dia 19 de setembro – ou até esgotarem -, através do site www.pedalatour.com.br





O passeio é inédito em Ribeirão Preto e contará com um percurso de 5 quilômetros. Crianças também podem participar, desde que tenham oito anos ou mais e estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis.





A concentração está marcada para às 7 horas, no estacionamento do Carrefour –Ribeirão Shopping. Às 8h45 os atletas participarão de um alongamento e em seguida darão início ao passeio, a partir das 9 horas.





Todo o percurso será animado por um trio elétrico, que contará com uma banda ao vivo, tocando as melhores músicas do pop rock. Os participantes também terão à disposição uma arena de check-up e receberão hidratação e toda estrutura e segurança necessárias durante o trajeto.

Kit Pedala

O kit pedala será distribuído no dia do evento, a partir das 7 horas, e irá contar com camiseta, squeeze, sacochila, boné e medalha. Os participantes também irão concorrer a um sorteio de duas bicicletas.





O apoio ao evento reforça o compromisso do movimento Act For Food do Carrefour, que visa democratizar o acesso a alimentos de qualidade, saudáveis e com preços acessíveis. "O Carrefour tem como propósito incentivar a transição alimentar da população e, consequentemente, a forma como encaram os cuidados com a saúde. Dentro deste pilar, buscamos estimular a melhoria da qualidade de vida e a criação de hábitos saudáveis que sejam acessíveis à toda a população, como fazer exercícios ao ar livre, por exemplo”, afirma Lúcio Vicente Silva, Head de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil.





O Pedala Tour 2019 é uma realização do Governo Federal, através da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, tem como proponente o Paulínia Racing Bicicross, e conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através da Secretaria Esporte e Transerp (Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto). O patrocínio do evento é do Carrefour.









Serviço





Pedala Tour 2019 – Ribeirão Preto





Data: 22/09/2019





Local: Estacionamento Carrefour – Ribeirão Shopping





Horário: concentração a partir das 7 horas. Largada às 9h.





Inscrições: de 22 de agosto a 19 de setembro, pelo site www.pedalatour.com.br





Informações: contato@pedalatour.com.br