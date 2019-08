Pia convoca seleção feminina com Marta de olho nos Jogos Olímpicos

(Foto: Bruno Egger / MoWA Press)

A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, convocou nesta terça-feira (20) seu primeiro elenco para a equipe nacional. O anúncio das 23 jogadoras, incluindo Marta, será para a disputa do Torneio Internacional de Futebol Feminino de Seleções. O torneio será o passo inicial visando os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, primeira competição oficial da treinadora.





“Marta é uma jogadora importante. Muito importante na verdade. Mas para deixar estrelas brilharem no time eu falei com ela. Ela fala sueco, conhece o estilo sueco, a cultura sueca. Eu converso muito com ela por esse motivo. E se a gente falar da Copa, sobre algumas jogadas dela, ela consegue tirar a melhor performance das outras jogadoras. Jogando em Orlando eu irei assistir a uma partida e conversar com o treinador para que estejamos na mesma página. Espero que ela consiga seu melhor desempenho nas Olimpíadas. Foi eleita a melhor tantas vezes. Ela tem o coração certo para fazer o melhor dela, é muito importante para o time”, afirmou a treinadora em coletiva de imprensa.





A estreia no torneio acontece no dia 29 de agosto, contra a Argentina, às 21h30 (de Brasília), no Pacaembu. Estão também no torneio as seleções do Chile e Costa Rica, que se enfrentarão às 19h30. A final acontece no domingo, as 13h, e a disputa do terceiro lugar, às 10h30 do mesmo dia.





“Acho que certas coisas são importantes no campo. Todo mundo tem que saber que represento o Brasil, está todo mundo te olhando. Isso vem com o idioma, com a expressão corporal que é muito importante. Tem que dar o melhor o tempo todo, tanto dentro quanto fora de campo. Se eu começo por mim mesma isso se torna contagioso. Se meu copo está sempre cheio e acreditar que a gente vai conseguir a gente vai ter melhor chance de ganhar a partida”, disse a treinadora.





Pia vem para substituir Vadão, demitido após a eliminação na Copa do Mundo Feminina. A treinadora já se instalou no Brasil e acompanhou duas partidas do Brasileiro Feminino: o empate de 1 a 1 entre Internacional e Flamengo e a vitória de 4 a 0 do São Paulo em cima do Cruzeiro pela segunda divisão do nacional.





“Falando sobre quanto tempo vai levar (para conquistar título), nós temos essa equipe jogando agora. Espero que em alguns meses nós vamos nos sair muito bem nos Jogos Olímpicos, mas é só metade da resposta. Tenho técnico para sub-20, sub-17, a gente pode fazer a mesma coisa. A CBF acabou de anunciar dois técnicos e que iria dar suporte ao futebol feminino. Nós podemos ser táticos, saudável, forte, mas temos jogadoras técnicas. Por isso que adorei vir para cá. Juntos podemos fazer algo sensacional”, disse Pia.





Convocação





Goleiras





Aline Reis (Tenerife)

Bárbara (Kindermann)





Laterais





Letícia Santos (FFC Frankfurt)

Fabiana (Internacional)

Joyce (Tenerife)

Tamires (Corinthians)





Zagueiras





Kathellen (Bordeaux)

Mônica

Érika (Corinthians)

Bruna Benites (Internacional)





Meias





Thaisa (Real Madrid)

Formiga (PSG)

Luana (KSPO)

Yaya (São Paulo)





Atacantes





Marta (Orlando Pride)

Andressa Alves (Roma)

Geyse (Benfica)

Milene (Corinthians)

Debinha (North Carolina Courage)

Chú (Changchun Daszhong)

Bia Zaneratto (Coreia do Sul)

Ludmila (Atlético de Madrid)

Raquel (Sporting)