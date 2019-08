Primeiro ouro do Brasil em Lima é de judoca estreante no Parapan: "O sonho é Tóquio"

Recaiu sobre a judoca Giulia Pereira a honra de receber a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Parapan-Americanos 2019. Natural do Guarujá, São Paulo, e estreante numa competição da grandeza de um Parapan-Americano, Giulia brilhou e venceu suas quatro lutas na categoria até 52kg. Na mesma prova o Brasil ainda ficou com o bronze com Karla Cardoso. A prata foi para a canadense Priscilla Gagne, e a argentina Paula Gomez completou o pódio com o segundo bronze.





A medalha conquistada por Giulia tem a simbologia de ser o primeiro passo dentro da meta da delegação brasileira de tentar manter sua hegemonia no Parapan. Desde 2007, o Brasil domina o quadro geral de medalhas da competição.





- Um alegria imensa, sensação de dever cumprido. É a primeira medalha de ouro dos Jogos Parapan-Americanos do Brasil. Tô muito feliz e agradeço a todos os apoiadores, ao Comitê Paralímpico e à CBDV por todo o apoio que têm dado pra gente - disse após a conquista.





A judoca nasceu prematura, com 5 meses, e foi perdendo a visão gradativamente e hoje tem apenas 8% da visão. Nascida em 1999, só começou no judô paralímpico em 2012. No currículo ainda modesto, tem uma prata do Campeonato das Américas 2017 em São Paulo, e uma prata nos Jogos Parapan-Americanos para Jovens em 2017. Com o ouro no peito, já sonha mais alto. Quer ir a Tóquio 2020.





- Meu sonho é estar na paralimpíada, rumo a Tóquio, né? 2020! A festa depois da medalha vai ser muito boa, uma alegria imensa. Gosto sempre de estar bem concentrada, bem focada - finalizou.





Arthur Cavalcante é prata





Na categoria até 90kg, Arthur Cavalcante conquistou a prata ao vencer dois dos três duelos no formato todos contra todos. Ele até superou o campeão, o mexicano Brayan Valencia, mas perdeu para o americano Richard Ties. No empate tríplice, o brasileiro ficou com a prata.





Globo Esporte