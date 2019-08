Puma e Palmeiras apresentam novo terceiro uniforme que homenageia 105 anos do clube

A PUMA Brasil apresenta o novo terceiro uniforme do Palmeiras para a temporada 2019/20. O momento escolhido para o lançamento é a véspera do aniversário do clube alviverde, que celebra no próximo dia 26 de agosto os vitoriosos 105 anos. A estreia nos gramados acontecerá em partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Allianz Parque.





Para este lançamento, a PUMA criou a campanha "Só existe uma coisa maior que a nossa história: nosso futuro" que presta uma homenagem ao legado do clube, resgatando símbolos históricos, mas acreditando em novidades para um futuro promissor. O novo manifesto é um convite ao torcedor para celebrar os momentos de conquistas do Maior Campeão do Brasil, com os quatorze títulos nacionais, Libertadores e Mundial. "Ainda que o Palmeiras já seja reconhecido por todos os títulos conquistados no passado e recentemente, a PUMA acredita, assim como os torcedores, que o futuro do clube também será ainda mais glorioso e reserva muitas vitórias", afirma Fabio Kadow, diretor de Marketing da PUMA Brasil.

A nova terceira camisa da temporada reforça esse discurso: representando o passado, a camisa resgata em seu peito a Cruz de Savoia, distintivo histórico símbolo da Casa Real Italiana, usado pela primeira vez em 1916 quando o Palmeiras ainda levava o nome de Palestra Italia. Pensando no futuro, a camisa apresenta um tom de verde (eletric green) que traz esta vanguarda para a coleção e dentro de campo. "Essa camisa reflete uma máxima muito importante no Palmeiras: 'Nosso futuro será ainda maior que o nosso passado'. Não há como olhar a nossa rica história e não se inspirar para que façamos ainda melhor", conclui Maurício Galiotte, presidente do Sociedade Esportiva Palmeiras.





As novas camisas apresentam escudo emborrachado, corte reto e tecnologia DRY CELL da PUMA. A réplica de torcedor estará disponível por R$ 249,90 do tamanho P ao 3GG adulto; por R$ 229,90 do 8 ao 16 infantil; e por R$ 229,90 do PP ao 2GG na versão feminina. Os torcedores poderão adquiri-las a partir de 23 de agosto nas lojas PUMA e Palmeiras (site e rede de lojas) e nas principais lojas esportivas do mercado a partir de 25.