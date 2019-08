Ribeirão Preto recebe 6ª edição da Corrida/Caminhada Outubro Rosa

No dia 6 de outubro, Ribeirão Preto (SP) recebe a 6ª edição da Corrida/Caminhada Outubro Rosa. O evento tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, além de manter a saúde em dia com exercícios físicos e boa alimentação.





O trajeto terá percursos de 3 km (caminhada) e 5 km (corrida). O evento acontece no bairro Vila do Golfe, no entorno do Shopping Iguatemi. “O evento oferece uma estrutura diferenciada dentro do shopping, com segurança, estacionamento, espaço kids, além de um ambiente familiar e preparado para receber cada vez mais pessoas em prol da conscientização do câncer de mama”, diz Diocésio Andrade, médico oncologista e diretor técnico do Instituto Oncológico de Ribeirão Preto (InORP), um dos organizadores do evento.





“Além de incentivar mais qualidade de vida por meio do esporte, nossa principal proposta é cada vez mais mobilizar o público sobre a causa e propagar informações importantes que possam contribuir com a prevenção do câncer de mama, que é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no Brasil, correspondendo a cerca de 29% dos casos novos a cada ano no país”, explica Diocésio. A expectativa é do evento receber 1.800 pessoas.

Cuidados

De acordo com o personal trainer Giulliano Esperança, temos que intercalar os treinos de corrida com treinos de força, para trabalhar todas as funções do nosso corpo. “Os treinos importantes são os treinos específicos de corrida e devem ser compostos com treinos educativos, aqueles que melhoram o movimento e os treinos que melhoram a resistência e preparo. Além dos específicos, treinos de força que trabalhem músculos do core, glúteos, lombar e tornozelo”, explica.





O profissional conta que o descanso é importante na semana anterior da corrida, para que não aconteça nenhuma lesão ou desgaste físico.





“O ideal é que, com uma semana antes da prova, os treinos tenham intensidades de manutenção e recuperação. Treinos leves e moderados, melhoram o sistema imunológico, mantém o condicionamento que já estava sendo trabalho, favorecendo a recuperação metabólica, articular e muscular”.





Outro fator essencial é a hidratação. Giuiliano diz que devemos estar sempre atentos com nossa reposição de água, independentemente se for uma competição ou no dia a dia.





“A importância da hidratação é alta em qualquer momento, durante, antes e após a prova. Durante a prova, a reposição é de 200 ml em média, deve acontecer a cada 25 minutos, ou 5 quilômetros”.





E ele indica: os cuidados pós-corrida são fatores primordiais para relaxar o músculo e evitar uma lesão futura. “Hidratação, recuperação e alimentação, é tríade pós-corrida. É muito recomendado procurar um profissional de fisioterapia que trabalha com massoterapia e atividades complementares para melhorar a recuperação”, completa.





Serviço





Data: 6 de outubro de 2019

Horário: a partir das 7h

Local: Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Endereço: Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 900, bairro Vila do Golf