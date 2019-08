Ribeirão Preto recebe Pedala Tour no dia 22 de setembro

Ribeirão Preto receberá, no dia 22 de setembro, o passeio ciclístico Pedala Tour. O evento é inédito na cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 22 de agosto a 19 de setembro - ou até se esgotarem - através do site www.pedalatour.com.br.





O passeio contará com um percurso de 5 quilômetros e é aberto a toda população não só de Ribeirão Preto, mas também da região. Crianças também podem participar, desde que tenham oito anos ou mais e estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis.





A concentração está marcada para às 7 horas, no estacionamento do Carrefour –Ribeirão Shopping. Às 8h45 os atletas participarão de um alongamento e em seguida darão início ao passeio, a partir das 9 horas.





Todo o percurso será animado por um trio elétrico, que contará com uma banda ao vivo, tocando as melhores músicas do pop rock. Os participantes também terão à disposição uma arena de check-up e receberão hidratação e toda estrutura e segurança necessárias durante o trajeto.





O evento contará ainda com uma arena de educação no trânsito, voltada para as crianças. Na arena, será montada uma minicidade para os pequenos aprenderem sobre educação no trânsito se divertindo.





De acordo com Bruno Wellington, responsável pela empresa organizadora do Pedala Tour, a BW Eventos, o objetivo é incentivar milhares de pessoas a tomarem uma atitude e começar (ou recomeçar) a praticar atividade física.





“Queremos proporcionar um estilo de vida saudável com práticas e hábitos que estimulem e melhorem a qualidade de vida da população, associando o esporte ao lazer e entretenimento saudável”, afirma o organizador.





O evento colocará à disposição 50 bicicletas, que poderão ser locadas pelo site do evento ou no dia do passeio. Além disso, também haverá uma Oficina de Bike para realizar pequenos reparos, caso alguma bicicleta seja danificada, e um carro reboque para realizar a remoção da bicicleta e/ou participante, se houver necessidade.

Kit Pedala

O kit pedala será distribuído no dia do evento, a partir das 7 horas, e irá contar com camiseta, squeeze, sacochila, boné e medalha. Os participantes também irão concorrer a um sorteio de duas bicicletas.





O Pedala Tour 2019 é uma realização do Governo Federal, através da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, tem como proponente o Paulínia Racing Bicicross, e conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através da Secretaria Esporte e Transerp (Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto). O patrocínio do evento é do Carrefour.





Serviço





Pedala Tour 2019 – Ribeirão Preto





Data: 22/09/2019





Local: Estacionamento Carrefour – Ribeirão Shopping





Horário: a partir das 7 horas





Inscrições: de 22 de agosto a 19 de setembro, através do site www.pedalatour.com.br





Informações: bw@bweventos.com.br