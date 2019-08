Roma tem rivais mais difíceis, e Manchester United leva a melhor no sorteio da fase de grupos

A Uefa realizou nesta sexta-feira o sorteio da fase de grupos da Liga Europa. Campeão em 2017, o Manchester United é cabeça de chave do Grupo L e terá como adversários na primeira fase Astana, Partizan e Az Alkmaar. Já a Roma terá adversários mais complicados na sua chave: Borussia Mönchengladbach e Istanbul Basaksehir, além do austríaco Wolfsberg.





O Porto, que caiu na fase eliminatória da Liga dos Campeões e acabou ficando com vaga na fase de grupos da Liga Europa, está no Grupo G com Young Boys, Feyenoord e Rangers.





A decisão da Liga Europa desta temporada está marcada para o dia 27 de maio de 2020. O palco será a Arena Gdansk, na cidade polonesa de Gdansk. O estádio foi construído para a Eurocopa de 2012, que o país organizou em conjunto com a Ucrânia.





Confira os grupos da Liga Europa 2019/20:





Grupo A:





Sevilla (ESP)

Apoel (CHP)

Qarabag (AZE)

Dudelange (LUX)





Grupo B:





Dínamo de Kiev (UCR)

Copenhaguen (DIN)

Mälmo (SUE)

Lugano (SUI)





Grupo C:





Basel (SUI)

Krasnodar (RUS)

Getafe (ESP)

Trabzonspor (TUR)





Grupo D:





Sporting (POR)

PSV (HOL)

Rosenborg (NOR)

LASK (AUT)





Grupo E:





Lazio (ITA)

Celtic (ESC)

Rennes (FRA)

Cluj (ROM)





Grupo F:





Arsenal (ING)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Standard Liège (BEL)

Vitória de Guimarães (POR)





Grupo G:





Porto (POR)

Young Boys (SUI)

Feyenoord (HOL)

Rangers (ESC)





Grupo H:





CSKA (RUS)

Ludogorets (BUL)

Espanyol (ESP)

Ferencváros (HUN)





Grupo I:





Wolfsburg (ALE)

Gent (BEL)

Saint-Étienne (FRA)

Olexandriya (UCR)





Grupo J:





Roma (ITA)

Borussia Mönchengladbach (ALE)

Istanbul Basaksehir (TUR)

Wolfsberg (AUT)





Grupo K:





Besiktas (TUR)

Braga (POR)

Wolverhampton (ING)

Slovan Bratislava (SVK)





Grupo L:





Manchester United (ING)

Astana (CAZ)

Partizan (SER)

AZ Alkmaar (HOL)





Globo Esporte