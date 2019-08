Ruschel desabafa em despedida da Chapecoense: "Provar que não dependo da piedade de ninguém"

(Foto: LIAMARA POLLI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO)









O lateral-esquerdo Alan Ruschel se despediu da Chapecoense. O destino do jogador é o Goiás, onde atuará por empréstimo até o término do Campeonato Brasileiro. O contrato dele com o Verdão do Oeste, no entanto, se encerra apenas em dezembro de 2020.





Indicado pelo técnico Ney Franco, atualmente no Esmeraldino e que até pouco tempo estava na Chape, o jogador desabafou na despedida. Entre outras coisas, Ruschel destacou que é o momento "de provar que não depende da piedade de ninguém", uma vez que é um dos três jogadores sobreviventes do acidente aéreo com a delegação alviverde na Colômbia, em novembro de 2016, junto com o zagueiro Neto e o goleiro Jakson Follmann.





– Um desafio que tinha na minha vida era voltar a jogar em alto nível. Graças a Deus eu retomei isso, que era o mais importante. Agora é um novo desafio que eu busquei, acho que primeiro para provar para mim mesmo que não dependo da piedade de ninguém. E mostrar para o Brasil que muitos não enxergam e pensam que estou na Chapecoense por favor do clube. Acho que só quem está aqui sabe que não é. Me dediquei para voltar. Minha ida para o Goiás é para mostrar para Brasil que voltei a jogar em alto nível. Tanto que o treinador lá passou aqui e viu que eu posso ajudar.





Aos 29 anos, Ruschel não baixou o tom do discurso durante a rápida conversa com a imprensa no CT da Água Amarela. O lateral falou da opção de trocar a Chape pelo Goiás.





– Difícil sair, fiz jogos importante pelo clube. Ajudei o clube a subir para a Série A do Brasileiro, tive participação na Sul-Americana, fui campeão, estive junto na tragédia aérea. Momento difícil, mas primeiro para provar para mim que posso e que consegui. Infelizmente, para algumas pessoas, as coisas tomam uma outra proporção. Minha ida para lá é para calar a boca de alguns que falam bobagem, falam coisas que não devem. Se algum momento incomodei alguém aqui, não foi por não trabalhar. Pelo contrário, saio de cabeça erguida por ter feito meu melhor aqui dentro – completou.





Passagem pela Chapecoense





O lateral é revelado no Juventude e chegou à Arena Condá em 2013, onde disputou apenas seis partidas. O retorno ocorreu em 2016 - ele foi emprestado pelo Internacional. Em novembro, Alan Ruschel estava no avião da LaMia que caiu na Colômbia, quando o time se preparava para a final da Copa Sul-Americana. O atleta sobreviveu à queda e iniciou o processo de recuperação para voltar aos gramados.





O retorno aconteceu nove meses após o acidente. Ruschel entrou em campo na partida amistosa contra o Barcelona, no Camp Nou, e emocionou o mundo.





